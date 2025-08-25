Eyal Zamirs Botschaft an Netanjahu über die Notwendigkeit, das Abkommen mit der Hamas zu akzeptieren

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) hat die Hamas ihre Zustimmung zu einem Abkommen über den Gefangenenaustausch und die Verhängung eines Waffenstillstands in Gaza erklärt, doch der Premierminister des zionistischen Regimes hindert wie zuvor das Zustandekommen eines Abkommens; der Stabschef der Armee des zionistischen Regimes forderte in einer Botschaft an den Premierminister dieses Regimes, dieses Abkommen zu akzeptieren.

Der israelische Fernsehsender Kanal 13 veröffentlichte die Botschaft von Eyal Zamir, dem Stabschef der Armee dieses Regimes, an Benjamin Netanjahu, den Premierminister Israels, in der es heißt: „Es gibt ein Abkommen auf dem Tisch und wir müssen es akzeptieren.“

Eyal Zamir erklärte in seiner Botschaft: „Die israelische Armee kann Gaza besetzen, aber diese Operation könnte das Leben der israelischen Gefangenen in Gefahr bringen.“

Er fügte hinzu: „Wenn die Hamas-Kräfte das Gefühl haben, dass die israelische Armee ihnen zu nahe kommt, könnten die Hamas-Kräfte die israelischen Gefangenen töten oder Selbstmord mit ihnen begehen.“

Eyal Zamir sagte: „Wir konnten die notwendigen Bedingungen für das Zustandekommen eines Austauschabkommens schaffen, und jetzt liegt die Angelegenheit in Netanjahus Händen.“

In diesem Zusammenhang erklärten die Familien der israelischen Gefangenen in Gaza als Reaktion auf die Äußerungen von Eyal Zamir: „Wir betonen, was die meisten Menschen wollen, nämlich ein umfassendes Abkommen, das 50 israelische Gefangene aus Gaza zurückbringt und den Krieg beendet.“

Sie sagten an Netanjahu gerichtet: „Du hast nicht die Befugnis, einen ewigen Krieg fortzusetzen oder Gefangene und Soldaten zu opfern, und es ist an der Zeit, dass der Wille des Volkes umgesetzt wird und alle Gefangenen aus Gaza zurückgebracht werden.“