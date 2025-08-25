Lawrow: Der Westen versucht, die Verhandlungen über die Beendigung des Krieges in eine Sackgasse zu führen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Nashra beschuldigte der russische Außenminister Sergej Lawrow die westlichen Länder, die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zum Scheitern bringen zu wollen.

Er fügte hinzu, dass die westlichen Länder nach Vorwänden suchen, um die Verhandlungen in eine Sackgasse zu führen.

Er verurteilte die „sture Haltung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Bedingungen stellt und um jeden Preis ein sofortiges Treffen“ mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin fordert, und sagte: „Alles, was sie tun, ist, Vorwände zu suchen, um die Verhandlungen in eine Sackgasse zu führen.“

Lawrow erklärte: „Die ukrainischen Behörden versuchen, einen Prozess zu vereiteln, der von den Präsidenten Russlands und der USA, Putin und Trump, geschaffen wurde und sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Wir hoffen, dass diese Bemühungen vereitelt werden.“

Der russische Außenminister erklärte weiter, dass es keine Pläne für ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin gebe.