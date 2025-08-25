Jemens Informationsminister: Wir werden auf die zionistischen Angriffe reagieren

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte „Hashem Sharaf al-Din“, der jemenitische Informationsminister, in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Masirah, dass der Jemen bereit sei, auf die wiederholten Angriffe der Zionisten auf zivile Ziele in Sanaa zu reagieren.

Er fügte hinzu, dass die Position des jemenitischen Volkes zur Unterstützung von Gaza trotz aller Opfer fest, standhaft und unerschütterlich bleiben wird.

Heute, am Sonntag, griff das zionistische Regime Ziele in Sanaa an, darunter den Präsidentenpalast und zivile Einrichtungen, einschließlich des Kraftwerks Haziz.

Eine jemenitische Militärquelle sagte, dass die Luftverteidigung und die Raketeneinheit diesen Angriffen entgegenwirkten und die feindlichen Kampfflugzeuge zwangen, den jemenitischen Luftraum zu verlassen.

Die jemenitischen Streitkräfte gaben am Freitagabend bekannt, dass die Raketeneinheit der Armee eine spezielle Operation gegen den Flughafen Al-Lid in der besetzten Stadt Jaffa durchgeführt hat.

Laut der Erklärung dieser Kräfte wurde bei dieser Operation eine Hyperschall-Rakete vom Typ „Palästina 2“ eingesetzt, die es schaffte, die Luftverteidigungssysteme des zionistischen Regimes zu umgehen und das Ziel erfolgreich zu treffen.

Die jemenitischen Streitkräfte betonten, dass dieser Raketenangriff zu massiven Störungen in den Reihen des Feindes, zur Flucht von Millionen von Zionisten in Schutzräume und zur Einstellung des Flughafenbetriebs geführt habe.

In der Erklärung heißt es: „Diese Operation wurde zur Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes und seiner Mudschaheddin sowie als Reaktion auf die Völkermordverbrechen und die Lebensmittelblockade des zionistischen Regimes gegen die Menschen in Gaza durchgeführt.“

Auch die Drohneneinheit der jemenitischen Armee führte zwei weitere Operationen mit zwei Drohnen gegen Stellungen des zionistischen Regimes in den besetzten Gebieten von Jaffa und Aschkelon durch, die laut diesen Kräften militärische und lebenswichtige Ziele des Feindes erfolgreich trafen.