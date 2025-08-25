Die Nachwirkungen der iranischen Raketenangriffe: 200 Millionen Dollar Schaden für die Raffinerie in Haifa

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen, Wochen nach den erfolgreichen iranischen Raketenangriffen auf die besetzten Gebiete, dauern die Diskussionen in den Medienkreisen des zionistischen Regimes über die Einzelheiten dieser Operationen und das Ausmaß des verursachten Schadens an.

In der vergangenen Nacht gaben die Medien des zionistischen Regimes zu, dass die Wiederherstellung der Ölraffinerie in Haifa, die bei den iranischen Raketenangriffen erfolgreich getroffen wurde, Tel Aviv 200 Millionen Dollar kosten wird.

Einige Tage zuvor hatte die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ in einem Bericht unter Bezugnahme auf die iranische Raketenoperation gegen die Petrochemie-Anlage Bazan im Hafen von Haifa während des 12-tägigen Krieges, der von den USA und dem zionistischen Regime gegen den Iran erzwungen wurde, geschrieben, dass der Angriff auf diese Anlage gezeigt habe, dass die interne Infrastruktur dieses Regimes niemals immun sei und der Bau dieser Infrastruktur unter der Erde eine unvermeidliche Sicherheitsnotwendigkeit sei.

Der Bericht, der neue Details der iranischen Raketenangriffe vom 16. Juni auf die Bazan-Anlage darlegte, schrieb, dass in den frühen Morgenstunden dieses Tages eine iranische Rakete die Bazan-Anlage traf.

Die Zeitung fügte hinzu, dass der Angriff den Energieanlagen und der Ausrüstung dieser Raffinerie sehr großen Schaden zugefügt habe, weshalb Bazan angekündigt habe, seine Tätigkeit vollständig einzustellen und sie in den kommenden Monaten wieder aufzunehmen.