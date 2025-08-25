Laut der Nachrichtenagentur ABNA hat der Sender Al-Jazeera in einem Bericht die neueste Politik der französischen Regierung in Bezug auf den schwarzen Kontinent beschrieben und geschrieben, dass seitdem Emmanuel Macron 2017 Präsident Frankreichs im Élysée-Palast wurde, die Politik von Paris gegenüber Afrika erhebliche Veränderungen erfahren hat.

Koloniale Politik in einem neuen Diskurs

Der Artikel betrachtet die Politik von Emmanuel Macron gegenüber Afrika als eine Fortsetzung der Kolonialpolitik in einem neuen Diskurs und fügt hinzu, dass Macron trotz der Rückschläge, die Frankreich in Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad und Senegal erlitten hat, indem es seine Militärbasen schloss und seine militärische Präsenz beendete, versucht hat, einen Rahmen namens „französisch-afrikanische militärische Partnerschaft und Zusammenarbeit“ zu schaffen, um dieser Katastrophe entgegenzuwirken und die kolonialen Politiken Frankreichs fortzusetzen, um das Ausmaß der Verluste zu verringern, mit denen der Élysée-Palast infolge der Entwicklungen auf dem schwarzen Kontinent konfrontiert war.

Seit seinem Amtsantritt im Élysée-Palast im Jahr 2017 hat er 18 afrikanische Länder besucht. Er startete 2023 den neuen Plan Frankreichs in Afrika und hat einen harten Wettbewerb mit China, Russland, Indien und der Türkei auf diesem Kontinent begonnen.

Verliert Frankreich bis 2027 seine Währungsdominanz?

Frankreich hat seit langem die Hoheit über die Finanz- und Währungsmärkte der afrikanischen Länder inne. Die afrikanischen Länder sind mit dieser Situation unzufrieden und brauchen neue Partner, die ihnen helfen, die Ketten dieser Verbindung zu brechen, die diese Länder in abhängige Subjekte verwandelt hat, die ihre eigenen Potenziale und Fähigkeiten nicht nutzen können.

Der afrikanische Franc, der jahrzehntelang unter der Kontrolle der französischen Zentralbank stand, war und ist ein wesentlicher Hebel, um die Kontrolle Frankreichs über die Währungsreserven und den Außenhandel der westafrikanischen Länder aufrechtzuerhalten.

Andererseits nimmt der Einfluss der französischen Kultur und Sprache ab, nachdem Mali, Burkina Faso und Niger ihren Austritt aus der Frankophonie erklärt haben, deren Hauptsitz in Paris ist und die sich für die Förderung der französischen Sprache, die Unterstützung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, die Verbreitung von Frieden, Demokratie und Menschenrechten sowie die Förderung der Bildung einsetzt.

In Afrika hat eine allgemeine Tendenz begonnen, die Beziehung zur französischen Sprache als offizielle Unterrichtssprache in diesen Ländern zu überdenken. Zum Beispiel wurde die offizielle Sprache Ruandas von Französisch auf Englisch umgestellt, und die gleiche Entwicklung findet im Senegal statt. Passiro Faye, der derzeitige Präsident des Senegal, hat sich für die Annahme der arabischen Sprache als offizielle Sprache anstelle von Französisch eingesetzt.

Vom traditionellen Kolonialismus zum modernen

Was die westafrikanischen Länder brauchen, ist vollständige Freiheit und Unabhängigkeit von der französischen Herrschaft und die Anerkennung der Aggressionen und Verbrechen, die Paris gegen die afrikanische Bevölkerung begangen hat und die zur Verzögerung von Entwicklungsprojekten auf dem schwarzen Kontinent geführt haben.

In dieser Hinsicht sollte Paris, nachdem es sein früheres Verhalten zugegeben hat, eine offizielle Entschuldigung und die Zahlung von Entschädigungen für die den westafrikanischen Ländern zugefügten Schäden auf die Tagesordnung setzen. Jacques Chirac, der ehemalige französische Präsident, sagte vor seinem Tod Ende September 2019: „Vergessen Sie nicht, dass ein Teil des Geldes, das wir haben, aus der Ausbeutung Afrikas stammt, und der gesunde Menschenverstand diktiert, dass wir zurückgeben müssen, was wir genommen haben. Dieser Schritt kann uns zumindest vor vielen Problemen und Unruhen bewahren.“

Die Ankündigung des „Austritts“ Frankreichs aus Afrika während der Ära von Emmanuel Macron, obwohl es sich um ein rein militärisches Phänomen handelt, zeigt in der Praxis eine strategische Neuordnung der französischen Macht auf dem schwarzen Kontinent, da Paris bestrebt ist, seine vitalen Interessen in Afrika zu wahren, indem es traditionelle Werkzeuge der militärischen Dominanz durch flexiblere Werkzeuge wie Wirtschaft, Diplomatie und Kultur ersetzt und gleichzeitig die Kosten und Verantwortlichkeiten einer direkten Präsenz dort reduziert.