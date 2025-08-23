Massenrücktritt niederländischer Minister aus Protest gegen Tel Avivs Verbrechen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Associated Press haben die Minister der Partei „Neuer Sozialvertrag“ in den Niederlanden ihren Rücktritt angekündigt.

Ihre Maßnahme erfolgte zur Unterstützung des Rücktritts des Außenministers des Landes, nachdem seine Bemühungen, neue Sanktionen gegen das zionistische Regime zu verhängen, gescheitert waren.

Caspar Waldkamp, der niederländische Außenminister, trat am Freitagabend von seinem Amt zurück. Diese Entscheidung wurde nach einer Kontroverse bei einem Regierungstreffen über die Verhängung möglicher Sanktionen gegen Tel Aviv getroffen.

Waldkamp erklärte in einer Erklärung: „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht in der Lage bin, weitere wichtige Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben.“

Der niederländische Außenminister hatte am Donnerstag seine Absicht bekundet, neue Maßnahmen gegen Tel Aviv zu verhängen.

Zuvor hatte die niederländische Regierung im vergangenen Juli die beiden zionistischen Minister, Itamar Ben-Gvir und Smotrich, zu „unerwünschten Personen“ erklärt.

Auch die Niederlande gehörten zu den 21 Ländern, die am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung die Genehmigung eines großen Plans zum Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland als „inakzeptabel und völkerrechtswidrig“ bezeichneten.