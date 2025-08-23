Ablenkung des US-Botschafters im besetzten Palästina bezüglich der Hungersnot in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a) – Abna, behauptete der US-Botschafter im besetzten Palästina, dass die internationalen Medien die wahre Geschichte der Hungersnot in Gaza nicht abdecken und die Fakten ignorieren.

„Mike Huckbee“, der US-Botschafter im besetzten Palästina, behauptete in lächerlichen Äußerungen: „92 Prozent der Lebensmittelhilfe für die Bewohner von Gaza werden von der Hamas-Bewegung gestohlen.“

Laut einem Bericht des Nachrichtensenders Al Jazeera behauptete der US-Botschafter im besetzten Palästina in seinen weiteren Äußerungen: „Die Vereinten Nationen sind ‚korrupt, inkompetent und ineffizient‘.“

Mike Huckbee sagte in seinen weiteren Behauptungen: „Die internationalen Medien decken die wahre Geschichte der Hungersnot in Gaza nicht ab und ignorieren die Fakten.“

Diese Behauptungen werden zu einer Zeit gemacht, in der die Vereinten Nationen am Freitag offiziell eine Hungersnot in Gaza erklärten, was die erste Erklärung dieser Art in der Region ist.

In diesem Zusammenhang erklärte „Tom Fletcher“, der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten, dass die Hungersnot in Gaza „uns alle beunruhigen sollte“ und sie hätte vollständig verhindert werden können, wenn die Vereinten Nationen die Einfuhr von Lebensmittelhilfe nicht „systematisch“ behindert hätten.

Fletcher sagte auf einer Pressekonferenz in Genf: „Dies ist eine Hungersnot, die wir hätten verhindern können. Dennoch hat sich Lebensmittelhilfe aufgrund der systematischen Behinderung durch Israel an der Grenze gestaut, und diese Hungersnot sollte uns alle beunruhigen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist ein Moment der kollektiven Schande, und ich denke, wir alle fühlen das in gewisser Weise.“

Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte sagte, dass die „Hungersnot in Gaza ein direktes Ergebnis der Handlungen der israelischen Regierung ist“ und fügte hinzu, dass „Todesfälle durch Hunger in Gaza ein Kriegsverbrechen des vorsätzlichen Tötens sein könnten.“

UN-Experten sagten, dass 500.000 Menschen einer „katastrophalen“ Hungersnot gegenüberstehen.

Nach monatelangen Warnungen vor der humanitären Lage und der weit verbreiteten Hungersnot in dem belagerten palästinensischen Gebiet bestätigte die in Rom ansässige Klassifizierung der Phasen der Ernährungssicherheit, dass die Provinz Gaza – die Stadt Gaza – die etwa 20 Prozent des Gazastreifens ausmacht, von einer Hungersnot betroffen ist.

Zuvor hatte der UN-Generalsekretär „António Guterres“ diese Katastrophe als „von Menschenhand gemachte Hungersnot“ bezeichnet und betont, dass Israel die Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen gewährleisten müsse.

Guterres betonte, dass diese Situation nicht ungestraft bleiben dürfe.