Maduros Reaktion auf die Stationierung amerikanischer Kriegsschiffe in Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a) – Abna, bestätigte eine amerikanische Quelle Anfang dieser Woche, dass sich drei Lenkwaffenzerstörer der „Aegis“-Klasse in Richtung der internationalen Gewässer vor der Küste Venezuelas in Südamerika bewegt haben. Amerikanische Medien berichteten, dass auch 4.000 Marineinfanteristen für diese Mission entsandt werden könnten.

Nicolás Maduro verurteilte die Stationierung dieser drei amerikanischen Zerstörer unter dem Vorwand der Bekämpfung des Drogenhandels und nannte dies einen „illegalen Versuch, das Regime in Venezuela zu ändern“.

Als Reaktion auf dieses Vorgehen der USA sagte Maduro in seiner Rede an die Gesetzgeber seines Landes: „Ein Regimewechsel ist das, womit sie Venezuela drohen; eine militärisch-terroristische, unmoralische, kriminelle und illegale Attacke.“

Er fügte hinzu: „Dies ist eine Frage des Friedens, des Völkerrechts, Lateinamerikas und der Karibik. Jeder, der eine Aggression gegen ein Land in Lateinamerika verübt, greift in Wirklichkeit alle Länder an.“

Im Jahr 2020, während der ersten Amtszeit von Donald Trump, wurden Maduro und mehrere andere hochrangige venezolanische Beamte vor einem US-Bundesgericht angeklagt. Die Anklage enthielt Vorwürfe, darunter die Beteiligung an einer „Drogen-Terrorismus“-Verschwörung. Die Trump-Regierung hat Anfang dieses Monats auch die Belohnung für die Verhaftung von Maduro wegen drogenbezogener Verbrechen verdoppelt und auf 50 Millionen Dollar erhöht.

Als Reaktion darauf kündigte der venezolanische Präsident diese Woche an, als Antwort auf die „Bedrohungen“ der USA viereinhalb Millionen Milizionäre in ganz Venezuela zu stationieren. Er forderte auch Demonstrationen am Wochenende, um diese Aktionen Washingtons zu verurteilen.