Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a) – Abna, enthüllte eine libanesische Zeitung, dass der US-Gesandte versucht, einen Plan zur Schaffung einer entvölkerten Sicherheitszone in den libanesischen Grenzdörfern zugunsten des zionistischen Regimes voranzutreiben; ein Plan, der laut europäischen diplomatischen Quellen den Libanon nur vor zwei Optionen stellt: Kapitulation oder Konfrontation.

Die Zeitung „Al-Bina“ schrieb, dass europäische diplomatische Quellen der Ansicht seien, dass das Ergebnis der US-Vermittlungsbemühungen zwischen Libanon und dem zionistischen Regime sich nicht von den gescheiterten ähnlichen Bemühungen Washingtons zwischen Syrien und diesem Regime unterscheiden werde.

Laut der Zeitung agiert der US-Gesandte „Thomas Barack“ nicht als politischer Vermittler, sondern als „Immobilienmakler“, der ein Portfolio von Investoren mit sich führt und ihnen ein großes Kolonialprojekt im Nahen Osten versprochen hat. Mit dem Scheitern dieses Projekts in Gaza strebt Barack nun an, es im Libanon umzusetzen; ein Plan, der die Evakuierung und Zerstörung von Dutzenden libanesischer Grenzdörfer und deren Umwandlung in eine Sicherheitszone unter der Kontrolle des zionistischen Regimes und dann die wirtschaftliche und bauliche Ausbeutung dieses Gebiets beinhaltet.

Al-Bina erinnerte auch daran, dass es Barack zuvor gelungen war, das neue syrische Regime davon zu überzeugen, die Golanhöhen für 25 Jahre an das zionistische Regime zu verpachten, ein Pachtvertrag, der sich automatisch verlängert und dessen Kosten von amerikanischen jüdischen Investoren gedeckt wurden.

Die Zeitung betonte, dass der heute im Libanon vorgeschlagene Plan auf derselben Logik beruht.

Europäische Quellen teilten Al-Bina mit, dass Europa zwar gegen solche Projekte sei, aber nicht in der Lage sei, sie zu verhindern, es sei denn, die offizielle libanesische Regierung positioniert sich offen und unmissverständlich gegen diese Pläne.

Laut diesen Quellen ist jedes Gerede über Zwischenlösungen oder Kompromisse in Wirklichkeit eine Form der Kapitulation, und der Libanon hat nur zwei Optionen: Entweder sich den zionistischen Plänen zu beugen und seine Identität und sein Land zu verlieren, oder Widerstand zu leisten und alle Konsequenzen zu tragen.