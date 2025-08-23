Abfangen einer aus dem Jemen abgefeuerten Rakete über dem israelischen Himmel

Laut der internationalen Nachrichtenagentur „Ahl al-Bayt“ (a) – Abna, gaben israelische Medien heute (Freitag) bekannt, dass die israelischen Verteidigungssysteme erfolgreich eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abfangen konnten.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass Augenzeugen im Zentrum der besetzten Gebiete laute Explosionsgeräusche gehört hätten.

Der Sender fügte hinzu, dass die jemenitische Rakete am Himmel in mehrere explosive Teile zerfiel und der Vorfall trotz der Schwierigkeit des Abfangens ohne Schäden endete.

Berichten zufolge wurden die Flüge am Flughafen Ben Gurion (östlich von Tel Aviv) nach dem Raketenabschuss ausgesetzt.

Andererseits berichtete die israelische Hilfs- und Notfallorganisation von Verletzungen, die durch das Gedränge und das Drängen der Menschen in die Schutzräume verursacht wurden, als die Warnsirenen aktiviert wurden. Auch Raketensplitter der abgefangenen Rakete seien auf eine der israelischen Siedlungen gefallen.

Zuvor hatte die israelische Armee ebenfalls bekannt gegeben, dass sie eine aus dem Jemen abgefeuerte Drohne abgefangen habe; eine Drohne, die die Alarmsirenen in den Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens auslöste. Nach Angaben der israelischen Armee erfolgte das Abfangen dieser Drohne nach mehreren erfolgreichen Versuchen.

Die jemenitischen Streitkräfte haben in den letzten Monaten wiederholt Angriffe auf Israel mit Raketen und Drohnen durchgeführt und auch Schiffe angegriffen, die mit Israel in Verbindung stehen oder auf dem Weg zu dessen Häfen sind. Jemenitische Raketen und Drohnen zielen normalerweise auf die südlichen und zentralen Gebiete Israels.

Seit dem 7. Oktober 2023 begeht Israel massive Verbrechen im Gazastreifen, darunter Massaker, Hungersnot, Zerstörung und massive Vertreibung. Laut offiziellen Statistiken hat dieser Völkermord bisher 62.263 Tote, 157.365 Verletzte – hauptsächlich Frauen und Kinder – über 9.000 Vermisste, Hunderttausende Vertriebene und den Tod von 273 Menschen durch Hunger (darunter 112 Kinder) gefordert.