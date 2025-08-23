Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today hat die Veröffentlichung eines neuen Bildes des blauen Flecks auf der rechten Hand des US-Präsidenten Donald Trump, der mit einer getönten Creme bedeckt war, für Aufsehen gesorgt.

Die Zeitung The Daily Post berichtete, dass die auf den blauen Fleck auf Trumps Hand aufgetragene Creme auf dem Bild deutlich sichtbar sei. Seitdem er in den USA wieder an die Macht gekommen ist, verwendet er diese Cremes, um den blauen Fleck auf seiner Hand zu verbergen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses behauptete ebenfalls, dass Trump täglich eine große Anzahl von Amerikanern trifft und mehr Hände schüttelt als jeder andere Präsident in der Geschichte!

Der amerikanische Journalist Neville Williams schlug auch vor, dass Trump auf Amerikaner anders reagieren solle als durch Händeschütteln.