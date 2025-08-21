Laut Reuters beabsichtigt das Kabinett der autonomen Insel Taiwan, unter dem Druck der USA, den Verteidigungshaushalt der Insel auf 31,27 Milliarden Dollar zu erhöhen, was 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Dies ist das erste Mal seit 2009, dass dieser Haushalt die Drei-Prozent-Marke überschreiten wird. Dies geschieht gleichzeitig mit der Eskalation der militärischen und politischen Spannungen Chinas gegenüber der Insel in den letzten fünf Jahren, mit dem Ziel, Taiwan wieder mit dem Mutterland zu vereinen und es einzugliedern. Peking betrachtet die Insel Taiwan als Teil seines Territoriums und hat die Anwendung militärischer Gewalt zur Eingliederung nie ausgeschlossen.

Taiwan, das Chinas Besitzanspruch zurückweist, steht auch von Washington unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen; ein Druck, den die USA auch auf ihre Verbündeten in Europa ausüben. Lai Ching-te, der Präsident der Insel Taiwan, sagte in diesem Monat, dass er beabsichtige, den Verteidigungshaushalt der Insel auf über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Kampfflugzeuge der chinesischen Luftwaffe fliegen fast täglich in der Nähe des taiwanesischen Luftraums und führen periodisch Militärübungen in der Nähe der Gewässer der Insel durch, die jüngste davon fand im April dieses Jahres statt.

Auf der anderen Seite hatte China im März eine Erhöhung seines diesjährigen Verteidigungshaushalts um 7,2 Prozent auf 248,17 Milliarden Dollar angekündigt, was das angestrebte Wirtschaftswachstum von fünf Prozent in Peking im Jahr 2025 übersteigt.