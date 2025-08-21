Pezeshkian: Die Reise nach Belarus wird ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Iran und Belarus sein

.“ Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Massoud Pezeshkian, der Präsident des Landes, nach seiner Rückkehr von seiner offiziellen Reise nach Belarus auf seiner persönlichen Seite: „Die Reise nach Belarus wird ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Iran und Belarus sein und glänzende Errungenschaften und Ergebnisse mit sich bringen.“ Er fügte hinzu: „Die Islamische Republik Iran misst der Entwicklung der Beziehungen zu Belarus große Bedeutung bei, und die bestehende Roadmap zwischen den beiden Ländern wird bald in ein umfassendes Dokument zur strategischen Partnerschaft umgewandelt.“