Antwort der Lenkungszentrale für Umwelt der Islamischen Seminare auf Netanjahus Geschwätz

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, hat die Lenkungszentrale für Umwelt der Islamischen Seminare eine Erklärung als Antwort auf die leeren Behauptungen von Benjamin Netanjahu, dem Anführer der kriminellen Bande des zionistischen Regimes, bezüglich der Wasserfrage im Iran herausgegeben.

Der Text der Erklärung dieses Stabes an das iranische Volk lautet wie folgt:

Liebes und zivilisationsbildendes Volk Irans; Friede sei mit euch.

Vor Kurzem haben wir die haltlosen und unbegründeten Äußerungen der Führer des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran bezüglich der Wasserfrage erlebt. Diese Behauptungen entspringen der Unfähigkeit und Verzweiflung, mit den internen Krisen des kindermordenden Regimes umzugehen, und werden zu einer Zeit geäußert, in der die besetzten Gebiete eine weitaus schlimmere Situation in Bezug auf Wasserstress erleben als der Iran.

Die Fläche der besetzten Gebiete ist weniger als ein Sechzigstel der des Irans; aber seit der Besetzung durch dieses kriminelle Regime sind der „Jordanfluss“ und der „Hula-See“ ausgetrocknet, und dieses Regime ist auch bei der Wiederbelebung des „Toten Meeres“ und des „Tiberias-Sees“ gescheitert. Daher ist es für seine korrupten Führer besser, nicht davon zu träumen, einem so großen und alten Land wie dem Iran zu helfen!

Der Islamische Iran versucht mit einem gerechten Ansatz, die Wasserbedürfnisse aller Regionen des Landes zu decken, während das zionistische Regime den Palästinensern und den ursprünglichen Bewohnern des Landes Wasserressourcen geraubt und sie den usurpierten Siedlern übergeben hat und seit Monaten das unterdrückte und widerstandsfähige Volk von Gaza mit schrecklichem Durst und Hunger dem Tod aussetzt. Auch dieses usurpiatorische Regime hat durch die Entfachung mehrerer Kriege die Wasserressourcen der Nachbarländer in Besitz genommen. Wie kann es also scheinheilig versuchen, das weise Volk Irans zu täuschen?

Die Iraner, mit einer Zivilisation von mehreren Tausend Jahren, sind die weisesten Menschen, die wissen, wie man sich an den Wasserstress in diesem Land anpasst; wenn sie nicht durch das Trugbild, das Feinde und Unwissende schaffen, irregeführt werden und den Weg der Unabhängigkeit einschlagen. Ein Beispiel für diese falschen Rezepte, die in der dunklen Ära der Abhängigkeit und Herrschaft des Pahlavi-Regimes zur Quelle von Dürre und Bodensenkung im Iran wurden, war der amerikanische Plan „Point Four Program“ und der israelische Plan „Qazvin-Ebene-Entwicklung“; Pläne, die mit der Anwesenheit von Hunderten von amerikanischen und israelischen Experten das Bohren von Tiefbrunnen und die Änderung des Anbaumusters von der Landwirtschaft basierend auf trockenem Klima auf die mediterrane Landwirtschaft in diesem Land begannen und leider institutionalisierten!

Aber der Iran hat nach der Islamischen Revolution beachtliche Erfolge in den Bereichen moderner Wasserspeicher- und -übertragungssysteme, Oberflächen- und Untergrundbewässerung (durchlässig), Abwasserreinigung und -recycling sowie Entsalzung erzielt und gilt nun als eines der Länder, die diese Ausrüstung herstellen und sogar exportieren.

Die größte Trockenland-Entsalzungsanlage der Welt wurde von iranischen Spezialisten in der Provinz Sistan und Belutschistan entworfen und gebaut. Diese Entsalzungsanlage hat eine Kapazität von 100.000 Kubikmetern Wasser pro Tag. Die längsten Wasserleitungen der Welt sind ebenfalls mit der Übertragung von Wasser aus Entsalzungsanlagen zum zentralen Plateau des Irans verbunden. Außerdem hat der Iran umfassende Programme zur Entwicklung von solarbetriebenen Entsalzungsanlagen.

Der Islamische Iran ist einer der Pioniere der Welt im Bereich des integrierten Wassereinzugsgebietsmanagements. Umfassende Planungen zum Schutz der Wasserressourcen, zur Hochwasserkontrolle und zur optimalen Nutzung der Wasserressourcen in Form von Projekten wie der biologischen Wasserscheidenbewirtschaftung und dem Anbau von Pflanzen zum gleichzeitigen Schutz von Wasser und Boden, dem Bau von Oberflächen- und Untergrunddämmen, Grundwasseranreicherungsschächten und der Entwicklung unterirdischer Flüsse (Qanats). Dieser wissenschaftliche und umfassende Ansatz hat zu einer nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen geführt.

Die globale Wasserkrise wurzelt in der globalen Erwärmung, der Verdunstung von Wasserressourcen, falschen Produktions- und Verbrauchsmustern und Verschwendung. Zweifellos wird unser großes Volk, gestützt auf islamische Lehren, Wissenschaft und Technologie sowie die Erfahrungen seiner glorreichen Zivilisation, diesen Wasserstress überwinden und mit einer großen Entscheidung zur Korrektur der Wassernutzungsmethoden und der Korrektur des Ansatzes gegenüber Wasser und Umwelt nicht zulassen, dass es als Krisenfaktor missbraucht wird, und diese Bedrohung in einen Punkt der Stärke und des Wohlstands für das Land verwandeln.

Im Gegensatz zum zionistischen Regime, das Wasserressourcen als Grund für Spannungen und Konflikte nutzt, ist der Islamische Iran zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Ländern der Region und der islamischen Welt im Bereich des Ressourcenmanagements und des Transfers von Wassertechnologien bereit.

Abschließend bitten wir den allmächtigen Gott um den Sieg der Iraner bei der weisen Überwindung dieser Widrigkeiten.

Lenkungszentrale für Umwelt der Islamischen Seminare