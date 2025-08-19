Tötung eines IS-Kommandeurs im Osten Afghanistans

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, bestätigten lokale Quellen in der Provinz Nangarhar im Osten Afghanistans die Tötung von „Hajji Musa“, dem geflüchteten Kommandeur der terroristischen Gruppe IS im Bezirk „Dara-i-Nur“ dieser Provinz.

Nach Angaben lokaler Quellen wurde Hajji Musa, der vor einigen Tagen vor einem Angriff geflohen war, nach einer Such- und Verfolgungsaktion der Taliban getötet.

Er galt als eine der prominenten Figuren der terroristischen Gruppe IS in den Provinzen Kunar, Nangarhar und Laghman.

Zuvor hatte „Hamadullah Fitrat“, der stellvertretende Sprecher der Taliban-Regierung, in Reaktion auf die Besorgnis Russlands über die Aktivitäten des IS in Afghanistan betont, dass diese terroristische Gruppe im Land unterdrückt wurde und keine wirksame Präsenz mehr hat.

Er fügte hinzu, dass das afghanische Volk gegen Extremismus ist und die Regierung in Kabul ebenfalls ernsthafte Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit unternommen hat.