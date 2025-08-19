„Wall Street Journal“: Selenskyj lehnte bei Treffen mit Trump „Gebietstausch“ nicht ab

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf europäische Beamte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem gestrigen Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump den Plan eines Gebietsaustauschs mit Russland nicht abgelehnt habe.

Der Bericht besagt, dass Selenskyj gleichzeitig betonte, dass es schwierig sein werde, die verfassungsrechtlichen Bedenken in der Ukraine zu umgehen.

Dem Bericht zufolge verwies der ukrainische Präsident auf die Schwierigkeiten bei der Umsiedlung der Einwohner seines Landes und der Missachtung von Bestimmungen der ukrainischen Verfassung, sagte aber, dass er proportionale Tauschgeschäfte in Betracht ziehen könne.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident in einem Interview erklärt: „Die Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland ist unmöglich.“

Nach dem Treffen im Weißen Haus sagte er: „Wir brauchen keinen Waffenstillstand, wir brauchen einen echten Frieden.“

Selenskyj betonte, dass die Frage des ukrainischen Bodens sehr wichtig sei, und sagte: „Ich werde dieses Thema mit Putin bei meinem Treffen mit ihm besprechen.“

Er erklärte: „Ich hatte eine ausführliche Diskussion mit Trump über die ukrainischen Gebiete.“