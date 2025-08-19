Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna enthüllten Quellen des zionistischen Regimes, dass die Armee dieses Regimes sich der Rekrutierung von Juden aus dem Ausland zugewandt hat, um die Krise des Personalmangels bei den Militär- und Reservekräften zu lösen. Dies geschieht, während die politische Struktur des Regimes die Entscheidung getroffen hat, die Stadt Gaza zu besetzen.

Der Kanal 7 des israelischen Fernsehens enthüllte heute, dass die israelische Armee angesichts des gravierenden Personalmangels in Erwägung zieht, ausländische Juden zur Einwanderung in die besetzten Gebiete und zum Eintritt in die Armee gegen ein beträchtliches Gehalt zu rekrutieren.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem das Kabinett des zionistischen Regimes die vollständige Besetzung der Stadt Gaza beschlossen hat, während die interne Krise in den besetzten Gebieten bezüglich des Gesetzes über den obligatorischen Militärdienst zunimmt und die Haredi-Parteien (ultraorthodoxe) die Entsendung von Haredi-Kräften zum Militärdienst verweigern.

Nach Angaben dieses zionistischen Mediums wird der Personalmangel der Armee des zionistischen Regimes laut der Personalabteilung derzeit auf 10.000 bis 12.000 geschätzt. Aus diesem Grund versucht die Armee angesichts der Weigerung der Haredim, in den Krieg zu ziehen, neue Lösungen zu finden, um ihre Streitkräfte umgehend zu stärken.

In diesem Zusammenhang berichtete der Kanal 7 des israelischen Fernsehens unter Berufung auf die offizielle Nachrichtenagentur der Armee, dass Militär- und Sicherheitsbeamte planen, einen Plan zur Stärkung der Streitkräfte zu entwickeln, der sich speziell an junge Juden im Alter von 18 bis 25 Jahren aus den Vereinigten Staaten und Frankreich richtet und sie ermutigt, in die besetzten Gebiete einzuwandern und sich für einen mehrjährigen Zeitraum bei der Armee zu bewerben.

Dem veröffentlichten Bericht zufolge wird geschätzt, dass die Armee des zionistischen Regimes derzeit die Kapazität hat, 10.000 Rekruten pro Jahr aus dem Ausland zu rekrutieren. Sie haben jedoch ihr anfängliches Ziel auf die Rekrutierung von 600 bis 700 Rekruten pro Jahr aus den jüdischen Einwanderern festgelegt.

Laut der israelischen Armee befindet sich diese Entscheidung noch in den frühen Phasen der Überprüfung und Ausarbeitung.

In der Zwischenzeit haben einige hochrangige Beamte erklärt, dass die Anziehung der Gefühle der Diaspora-Juden ein Weg sein könnte, die Reihen zu stärken und den Personalmangel zu verringern.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Armee des zionistischen Regimes sich der Rekrutierung ausländischer Juden zugewandt hat, während fast zwei Jahre nach dem Gazastreifen-Krieg der gravierende Mangel an Militär- und Reservekräften, zusammen mit der Abnutzung der Kriegsausrüstung, die Armee zunehmend vor Herausforderungen stellt.

Dies geschieht, während das Kabinett des zionistischen Regimes, um sein politisches Überleben an der Macht zu sichern, die Ausweitung des Krieges in Gaza verfolgt und die vollständige Besetzung der Stadt Gaza beschlossen hat.