UN: 86 % des Gazastreifens sind unbewohnbar

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, warnte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am frühen Dienstagmorgen erneut vor der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen.

In einer Erklärung sagte die Organisation: „Der Militärplan Israels in der Stadt Gaza wird verheerende Auswirkungen auf die humanitäre Situation haben. Hunderttausende zur Flucht zu zwingen, ist ein Rezept für eine Katastrophe und könnte zu Zwangsumsiedlungen führen.“

Der Sender „Al Jazeera“ berichtete unter Berufung auf die Erklärung: „Wir bekräftigen unser Engagement, den Menschen in Gaza zu dienen, und werden in der Stadt Gaza anwesend sein, um Unterstützung zu leisten.“

Die Organisation erklärte, dass fast 86 % des Gazastreifens derzeit Evakuierungsanordnungen unterliegen oder als militärische Zonen der Armee des zionistischen Regimes gelten, und erläuterte: „Wir benötigen ungehinderten Zugang zu allen Teilen von Gaza und die Einfuhr von Hilfsgütern durch alle Grenzübergänge.“

Dem Bericht zufolge fügte die Erklärung auch hinzu: „Die Krankenhäuser im Süden des Gazastreifens arbeiten mit doppelter Kapazität, und die Aufnahme von Patienten aus dem Norden wird schwerwiegende Folgen haben.“