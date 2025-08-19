30 Palästinenser in den letzten 24 Stunden getötet

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, setzten die kriminellen Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen und die Tötung von Palästinensern am frühen Dienstagmorgen fort, während die internationalen Organisationen und Gremien schwiegen.

Der Sender „Al Jazeera“ berichtete unter Berufung auf medizinische Quellen, dass 30 Palästinenser bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen von Montagmorgen bis Dienstagmorgen getötet wurden.

Der Korrespondent von Al Jazeera im Gazastreifen sagte: „Die israelischen Besatzungstruppen haben auf Palästinenser im Südosten von Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, geschossen.“

Der Sender „Al Mayadeen“ berichtete ebenfalls: „Kampfflugzeuge des Feindes haben auch das Zentrum der Stadt Khan Yunis, im Süden des Gazastreifens, angegriffen.“