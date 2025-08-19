Geheimes Treffen einer zionistischen Delegation mit dem Präsidenten der VAE

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, berichteten Nachrichtenquellen, dass kürzlich eine Delegation des zionistischen Regimes unter der Leitung des Ministers für strategische Angelegenheiten des Regimes heimlich die VAE besucht und sich mit dessen Präsidenten getroffen hat.

Dem zionistischen Sender Kan zufolge reiste eine zionistische Delegation unter der Leitung von Ron Dermer, Israels Minister für strategische Angelegenheiten, heimlich in die VAE und traf sich mit dem Präsidenten des Landes, Scheich Mohammed bin Zayed.

Dem Bericht zufolge wurde bei dem Treffen die Gaza-Frage besprochen.

Zuvor hatte auch Yair Lapid, der Oppositionsführer des zionistischen Regimes, Abu Dhabi besucht und sich mit Scheich Mohammed bin Zayed und Scheich Abdullah bin Zayed, dem Außenminister des Landes, getroffen und Gespräche geführt.

In einer von Lapid veröffentlichten Erklärung heißt es, dass die Parteien bei diesen Treffen, die im Präsidentenpalast der Vereinigten Arabischen Emirate stattfanden, die regionalen Entwicklungen erörterten und die Wichtigkeit der Rückführung aller zionistischen Gefangenen in Gaza betonten.

In der Zwischenzeit haben informierte Quellen kürzlich bestätigt, dass die ägyptische Seite einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Krieges in Gaza vorgelegt hat.

Diesen Quellen zufolge enthält der Vorschlag Punkte, die mit dem Plan von Steve Witkoff, dem Sondergesandten der USA für Westasien, übereinstimmen und eine Grundlage für weitere Verständigungen sein könnten.

Den veröffentlichten Informationen zufolge umfasst der Vorschlag mehrere Hauptpunkte, darunter die Freilassung von 10 lebenden zionistischen Gefangenen und die Übergabe von 18 Leichen getöteter Gefangener, die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza durch internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz, eine 60-tägige Waffenruhe und die Aufnahme von Verhandlungen zur vollständigen Beendigung des Krieges, sobald die Waffenruhe beginnt.

In diesem Zusammenhang gab der zionistische Sender „i24 News“ unter Berufung auf Quellen in Kairo bekannt, dass die Hamas-Bewegung die Vermittler darüber informiert hat, dass sie bereit ist, diesen Plan ohne Änderungen anzunehmen.