Hebräische Zeitung gibt Drogenkonsum in der „israelischen“ Armee zu

19 August 2025 - 09:53
News ID: 1718209
Source: ABNA
Eine hebräischsprachige Zeitung hat zugegeben, dass sich der Konsum von Drogen und psychotropen Substanzen unter zionistischen Militärangehörigen verbreitet hat.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Ahronoth, dass der Konsum von psychotropen Substanzen unter zionistischen Militärangehörigen stark zugenommen hat.

Der Bericht fügt hinzu, dass die Warnungen vor der Ausbreitung des Drogenkonsums unter diesen Militärangehörigen verschärft wurden.

Zuvor wurde ebenfalls berichtet, dass der Konsum von Alkohol und Drogen unter zionistischen Militärangehörigen zugenommen hat. Darüber hinaus begehen viele der Militärangehörigen, die am Gazastreifen-Krieg teilgenommen haben, Selbstmord.

