Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Ahronoth, dass der Konsum von psychotropen Substanzen unter zionistischen Militärangehörigen stark zugenommen hat.

Der Bericht fügt hinzu, dass die Warnungen vor der Ausbreitung des Drogenkonsums unter diesen Militärangehörigen verschärft wurden.

Zuvor wurde ebenfalls berichtet, dass der Konsum von Alkohol und Drogen unter zionistischen Militärangehörigen zugenommen hat. Darüber hinaus begehen viele der Militärangehörigen, die am Gazastreifen-Krieg teilgenommen haben, Selbstmord.