Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah betonte ein amerikanischer Beamter in einem Interview mit Al-Monitor: „Das Pentagon hat Tel Aviv bei dem jüngsten Angriff auf die Stromanlagen im Süden von Sanaa weder geheimdienstliche noch logistische Unterstützung geleistet.“

Er fügte hinzu: „Wir wollen den Jemeniten keinen Grund geben, das Waffenstillstandsabkommen zu verlassen.“

Dieser amerikanische Beamte erklärte: „Amerikanische Schiffe haben jemenitische Raketen abgefangen, die auf Israel abgefeuert wurden, waren aber nicht an den Angriffen gegen dieses Land beteiligt.“

Er gab zu: „Die Jemeniten haben eine effektive Blockade des zionistischen Regimes über das Rote Meer verhängt.“

Es ist erwähnenswert, dass die Amerikaner, nachdem ihre Angriffe auf den Jemen erfolglos blieben und sie die militärische Macht des Landes sahen, eine Waffenstillstandsvereinbarung mit Sanaa bekannt gaben.