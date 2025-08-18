Forderung, Vorfall vor einer US-Moschee als Hassverbrechen zu untersuchen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) hat der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen, Zweigstelle Connecticut (CAIR-CT), die Behörden des Bundesstaates aufgefordert, den Vorfall vor einer Moschee in Stamford als ein Hassverbrechen zu untersuchen.

Nach Angaben der Organisation hielt gestern ein Mann sein Fahrzeug vor dem Islamischen Kulturzentrum New York in Stamford an und rief Familien, die vom Gebet zurückkehrten, anti-islamische und beleidigende Parolen in Bezug auf den Propheten des Islam (Friede sei mit ihm) zu. Dieses Verhalten, das auch in Anwesenheit von Kindern stattfand, wurde als „gezielter verbaler Angriff“ beschrieben, um Angst in der muslimischen Gemeinschaft zu verbreiten.

CAIR-CT forderte in einer Erklärung die verstärkte Polizeipatrouille um lokale Moscheen und ermutigte die Menschen, ähnliche Vorfälle zu melden. Der Rat betonte, dass solches Verhalten die Sicherheit und den Frieden von Muslimen bedrohe.

Der stellvertretende Polizeichef von Stamford gab bekannt, dass der Vorfall am Sonntag gemeldet und an die Einheit für schwere Verbrechen weitergeleitet wurde. Ihm zufolge prüfen die Beamten die aufgezeichneten Bilder und sprechen mit Zeugen, und die Ermittlungen werden mit Ernsthaftigkeit fortgesetzt.