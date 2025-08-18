Kritik an anti-islamischen Nachrichten eines hochrangigen Beamten aus Texas

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) ist die Vorsitzende der texanischen Kommission für Bestattungsdienste wegen des Versendens islamfeindlicher Nachrichten während der Untersuchung des Falls der East Plano-Moschee mit einer Welle der Kritik konfrontiert.

Berichten zufolge soll die Vorsitzende der Kommission, Christine Tipps, in ihrer Korrespondenz mit dem damaligen Geschäftsführer Scott Bingaman Bilder von einem extremistischen Netzwerk geschickt haben, das das zionistische Regime unterstützt und den Koran als gewalttätigen Text und Bedrohung für Nicht-Muslime darstellt. Sie sandte auch ein Video eines radikalen YouTubers, der die East Plano-Moschee als Bedrohung für die amerikanische Gesellschaft bezeichnete.

Diese Nachrichten wurden gesendet, während die besagte Kommission eine Beschwerde gegen die Moschee untersuchte. Letztendlich wurde dieses islamische Zentrum von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen.

In einer der Nachrichten schrieb Bingaman, der damalige Geschäftsführer der Kommission, als Reaktion auf den anti-islamischen Inhalt: „Es ist schwer, geduldig zu sein, wenn Hass gelehrt wird.“ Tipps antwortete darauf: „Einverstanden!“

Die Veröffentlichung dieser Korrespondenz wirft nun ernsthafte Fragen über die Neutralität und das Funktionieren der staatlichen Kommission in Texas auf. Muslimische Aktivisten haben dieses Vorgehen als Diskriminierung bezeichnet und eine transparente Untersuchung des Vorfalls gefordert.