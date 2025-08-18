Beginn des vollständigen Abzugs der US-Truppen aus Bagdad nach Erbil im September

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) gab eine irakische Regierungsquelle bekannt, dass die US-Truppen ab dem kommenden September (2025) mit dem vollständigen Abzug aus Bagdad beginnen und nach Erbil, der Hauptstadt der irakischen Kurdistan-Region, verlegt werden.

Laut Al-Sumaria News unter Berufung auf diese Quelle werden die Truppen der internationalen Koalition die Basis Ain al-Asad, den Flughafen Bagdad und das Hauptquartier des Gemeinsamen Operationskommandos verlassen und nach Erbil verlegt.

Die Quelle erklärte, dass der Truppenabzug im September stattfinden und im Rahmen eines Abkommens zwischen Bagdad und Washington umgesetzt werde.

Er fügte hinzu, dass die amerikanischen Militärausbilder im Irak bleiben und ihre Anwesenheit nichts mit dem Abzug der Koalitionstruppen zu tun habe.

Al-Sumaria News erinnerte auch daran, dass zuvor Berichte über den Beginn der Verlegung von US-Ausrüstung von der Basis Ain al-Asad im Westen des Irak veröffentlicht wurden. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen des Abkommens zwischen Bagdad und Washington zur Beendigung der Mission der internationalen Koalition. Gemäß diesem Abkommen werden die US-Truppen bis September 2026 nur in Erbil und im Nordirak bleiben.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Januar 2024 ein Gemeinsamer Hoher Militärausschuss zwischen dem Irak und der von den USA geführten internationalen Koalition gebildet wurde, um die Mission der Koalition im Kampf gegen den IS zu überprüfen.

In einer damals veröffentlichten Erklärung des Medienbüros des irakischen Premierministers wurde betont: „Die Beendigung der militärischen Mission der internationalen Koalition gegen den IS, ein Jahrzehnt nach ihrem Beginn und der Erzielung großer Erfolge, wird in Zusammenarbeit und unter Beteiligung der irakischen Sicherheits- und Streitkräfte militärischen Fachleuten obliegen.“