Karikatur | Die Illusion von „Großisrael“!

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) hatte der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, kürzlich in einem Interview mit dem zionistischen Sender „i24“ erklärt: „Ich erfülle eine historische und spirituelle Mission und bin emotional mit dem Traum von Großisrael verbunden.“ Diese Äußerungen stießen auf heftige Reaktionen von Ländern und Beamten weltweit, insbesondere in der Region, sowie auf eine breite Verurteilung unter den muslimischen Völkern.