Aushungern als Folterinstrument gegen Palästinenser

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) betonte Amnesty International, dass die Politik Israels in den letzten 22 Monaten bewusst darauf abzielte, die Palästinenser zu vernichten, und ein integraler Bestandteil des „fortwährenden Völkermordverbrechens“ gegen sie sei.

Erika Guevara, leitende Forschungsdirektorin bei Amnesty International, erklärte: „Das internationale System hat dem israelischen Regime in den letzten Jahrzehnten praktisch die Erlaubnis gegeben, die Palästinenser zu foltern und dabei fast vollständige Straffreiheit zu genießen.“

Sie forderte außerdem die sofortige und bedingungslose Aufhebung der Blockade von Gaza und betonte die Notwendigkeit, einen dauerhaften Waffenstillstand zu schließen und alle Pläne zur Fortsetzung der Besatzung oder zur Eskalation des militärischen Angriffs auf dieses Gebiet zu stoppen.

