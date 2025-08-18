Nabih Berri: Der Regierungsbeschluss zur Waffenmonopolisierung ist in der vorgeschlagenen Form nicht umsetzbar

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) erklärte Nabih Berri, der libanesische Parlamentspräsident, in einem Interview mit dem Sender „Al-Arabiya“, dass er einen Dialog über die Entscheidung der Regierung zur Waffeneinschränkung fordern werde, und betonte, dass der Regierungsbeschluss zur Waffenmonopolisierung in der vorgeschlagenen Form nicht umsetzbar sei.

Nabih Berri fügte hinzu, dass er ein Treffen mit dem US-Gesandten Tom Barak abhalten werde, ihm jedoch selbst keine Vorschläge unterbreiten werde.

Er stellte außerdem klar, dass, solange das zionistische Regime sich weigert, seine Verpflichtungen und die Waffenstillstandsabkommen zu erfüllen, keine Entscheidung bezüglich der Hisbollah umgesetzt werden kann.

Der libanesische Parlamentspräsident wies auch darauf hin, dass die Hisbollah seit dem Waffenstillstand keine einzige Kugel abgefeuert habe, während das zionistische Regime seine Angriffe fortsetze.

Nabih Berri betonte ferner, dass es keine Sorge vor einem Bürgerkrieg oder einer Bedrohung des inneren Friedens gebe.

Zuvor hatte der libanesische Parlamentspräsident in einer Rede die Notwendigkeit betont, sich auf die Konfrontation mit dem zionistischen Regime und seinen Plänen gegen das gesamte Land zu konzentrieren, und seine Ablehnung des Regierungsbeschlusses bezüglich der Waffen des Widerstands erklärt. Er warnte, dass interne Meinungsverschiedenheiten nicht die Priorität der Konfrontation mit der Aggression des Besatzungsregimes ersetzen sollten.

Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, wies ebenfalls jede Einmischung des zionistischen Regimes in die libanesische Innendiskussion über Waffen zurück und betonte, dass „die Hisbollah ihre Waffen nicht an den israelischen Feind aushändigen wird.“

Diese Aussagen werden in einer Zeit gemacht, in der der Libanon weiterhin mit politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu kämpfen hat.

In diesem Zusammenhang warten die politischen Kreise des Libanon auf die Ankunft des US-Gesandten und stellvertretenden Sondergesandten der USA für Westasien in Beirut. Dieser Besuch trägt neue Ideen zum Plan der Waffeneinschränkung mit sich.