Der Widerstand in Gefangenschaft sollte in der Erzählung der Heiligen Verteidigung stärker hervorgehoben werden

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) fand anlässlich des Jahrestages der Rückkehr der ehrenhaften Freigelassenen in die islamische Heimat die Enthüllungs-, Kritik- und Rezensionszeremonie des Buches „Ich bin nicht Ibrahim Hadi“ in der Digitalen Fakah-Galerie des Nationalen Museums der Islamischen Revolution und der Heiligen Verteidigung statt. Anwesend waren Brigadegeneral Mehdi Amirian, der Geschäftsführer des Museums, der ehrenhafte Freigelassene Ibrahim Hadi, der Erzähler des Werkes, Mohammad Ghasemipour, ein Literaturkritiker, Amir Nubrani, der Autor des Buches, sowie eine Gruppe von Medienvertretern und Literaturinteressierten der Heiligen Verteidigung.

Zu Beginn der Zeremonie wies Brigadegeneral Amirian auf die Notwendigkeit hin, sich mit den verschiedenen Aspekten des achtjährigen aufgezwungenen Krieges zu befassen, und erklärte, dass die Heilige Verteidigung nicht nur auf dem Schlachtfeld stattfand, sondern auch in den Familien. Er sagte: „Verschiedene Bevölkerungsgruppen nahmen an der Heiligen Verteidigung teil; von Kommandeuren und Basij-Mitgliedern hinter den Schützengräben bis hin zu Vätern, Müttern, Ehefrauen und Kindern der Kämpfer, die auf diesem Weg eine wichtige Rolle spielten.“

Brigadegeneral Amirian fügte hinzu: „Der 12-tägige aufgezwungene Krieg enthielt ebenfalls viele Ereignisse, die uns helfen, die Atmosphäre der Heiligen Verteidigung besser zu verstehen; daher sollten wir mehr über die Härten sprechen, die die Ehefrauen, Kinder und Eltern der Märtyrer und der selbstlosen Kämpfer ertragen, und sie stärker unterstützen.“

Der Geschäftsführer des Nationalen Museums der Islamischen Revolution und der Heiligen Verteidigung betonte die Notwendigkeit, sich auf das Thema der Freigelassenen zu konzentrieren, und bemerkte: „Das Thema der Freigelassenen wurde nicht so behandelt, wie es sein sollte. Obwohl Institutionen und Organisationen Aktivitäten hatten, gibt es noch viel zu tun. Widerstand auf dem Schlachtfeld hat eine Bedeutung, aber Widerstand während der Gefangenschaft hat eine andere. Ein Kämpfer, der mit einer Waffe im Schützengraben kämpft, kämpft auf eine Weise, aber wenn er auf feindlichem Boden und unter dessen Herrschaft gefangen genommen wird, steht er vor anderen Umständen. Auch im Gefängnis des Feindes gaben unsere Freigelassenen den Widerstand nicht auf.“

Er stellte klar: „Während der Gefangenschaft schwebt der Schatten des Feindes über dem Gefangenen; er wird vom Feind in Bezug auf Essen, Grundbedürfnisse, kulturelle, religiöse und persönliche Aktivitäten unter Druck gesetzt. Nach außen mag es so aussehen, als ob der Gefangene keine Pflichten mehr hat, aber unsere Freigelassenen gaben den Kampf und Widerstand auch unter diesen Bedingungen nicht auf. Dieses Konzept sollte in der Erzählung der Heiligen Verteidigung stärker hervorgehoben werden.“

Brigadegeneral Amirian erklärte, dass die Heilige Verteidigung und insbesondere das Thema der Freigelassenen viel mehr Bücher und schriftliche Werke erfordern, und fuhr fort: „Widerstand auf dem Schlachtfeld ist eine große Lektion für uns, aber Widerstand in Gefangenschaft, unter der Gewalt des Feindes, ist eine andere Bedeutung von Standhaftigkeit, die untersucht und betrachtet werden muss. Die Untersuchung und Veröffentlichung von Büchern in diesem Bereich ist ein wertvoller Schritt und sollte ausgeweitet werden.“

Anschließend sprach Amir Nubrani, der Autor des Buches „Ich bin nicht Ibrahim Hadi“, über den Entstehungsprozess des Werkes und sagte: „Nach dem Tod der Eltern des Märtyrers erzählte sein Bruder Erinnerungen, die die Grundlage für die Niederschrift eines Teils dieses Buches bildeten. Tatsächlich führte die Anstrengung und Mühe, die in das Sammeln dieser Erzählungen gesteckt wurde, zur Entstehung eines dauerhaften Werkes über diesen hochrangigen Märtyrer.“