Der Vorfall vom 8. Shahrivar war ein klares Beispiel für organisierten Terrorismus mit amerikanischer Unterstützung

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) sagte Hojjatoleslam „Asghar Asghari“ heute, Sonntag, 17. August 2025, bei einem Treffen zur Planung der Gedenkfeier für die Märtyrer der Regierungswoche, Rajai und Bahonar, unter Bezugnahme auf den Jahrestag der Rückkehr der Freigelassenen in die islamische Heimat am 17. August: „Dieser Tag sowie die Erinnerung an alle wertvollen Märtyrer der Islamischen Revolution und des Heiligen Krieges sollten immer in Ehren gehalten werden.“

Er wies darauf hin, dass in den kommenden Wochen mehrere Programme in der Provinz stattfinden werden, von denen das wichtigste der Anlass des 8. Shahrivar ist, der an den Märtyrertod von zwei herausragenden und volksnahen Persönlichkeiten der Islamischen Revolution erinnert, den Märtyrern Mohammad Ali Rajai und Mohammad Javad Bahonar. Er sagte: „Diese beiden hochrangigen Märtyrer waren Symbole für einfache Lebensweise, Volksnähe, gläubiges und revolutionäres Management, und der Terroranschlag durch die Explosion im Büro des Premierministers im Jahr 1360 (1981), der zu ihrem Märtyrertod führte, war ein klares Beispiel für organisierten Terrorismus und direkte Unterstützung durch die USA als Hauptfeind des iranischen Volkes.“

Der Leiter des Koordinierungsrates für Islamische Propaganda in Mazandaran erklärte, dass dieses Verbrechen Teil der ständigen Projekte der Feinde zur Eindämmung der Islamischen Revolution durch Terror und Destabilisierung sei, und sagte: „Neben diesem Anlass hat auch der Tag Gottes (Yomollah) am 17. Shahrivar eine besondere Bedeutung, der eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Islamischen Revolution ist.“

Asghari fuhr fort: „Dieser Aufstand erschütterte mit dem Opfer und dem Widerstand des Volkes die Grundlagen des Pahlavi-Regimes, und der Märtyrertod einer großen Zahl unserer lieben Landsleute auf dem Jaleh-Platz in Teheran war ein Wendepunkt auf dem Weg der Revolution.“

Er fügte hinzu: „Imam Khomeini (möge Allahs Barmherzigkeit mit ihm sein) nannte diesen Tag einen Tag Gottes und betonte die Notwendigkeit seiner Würdigung, und die Bedeutung dieser Anlässe liegt in der Aufrechterhaltung des Widerstands des iranischen Volkes, das heute zu einem Vorbild für den Widerstand in der Welt geworden ist.“

Der Leiter des Koordinierungsrates für Islamische Propaganda in Mazandaran wies auf die Fortsetzung der anti-iranischen Politik der Feinde hin und sagte: „In den 60er Jahren (1980er Jahre), als der Terror gegen revolutionäre Persönlichkeiten zunahm, wird diese Politik heute in Form von Hybridkrieg, Cyberangriffen sowie psychologischer und medialer Kriegsführung gegen das iranische Volk fortgesetzt.“

Asghari erklärte: „Der 12-tägige aufgezwungene Krieg war ein klares Beispiel für diesen Druck, bei dem Hunderte von Landsleuten, darunter Frauen, Kinder, Rettungskräfte, Atomwissenschaftler und Militärkommandeure, den Märtyrertod erlitten.“

Er fügte hinzu: „Diese Taten zeigen die anhaltende Boshaftigkeit des weltweiten Arroganz, die das edle iranische Volk weiterhin bedroht, und die Ungerechtigkeiten und Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza, die seit fast zwei Jahren andauern, sind ein weiteres Beispiel für diese Gewalt.“

Der Leiter des Koordinierungsrates für Islamische Propaganda in Mazandaran betonte, dass der 12-tägige Krieg nicht nur ein militärischer Kampf war, und sagte: „Dieser Krieg war eine Manifestation der Kombination von militärischen, Cyber-, Medien- und psychologischen Kriegen gegen das iranische Volk, die durch den intelligenten Widerstand und die Einheit des Volkes neutralisiert wurden.“

Asghari gedachte der Märtyrer Rajai, der Märtyrer vom 17. Shahrivar und der Märtyrer des aufgezwungenen Krieges und sagte: „Wir müssen die Erinnerung an die Märtyrer des Dienstes und des Opfers immer lebendig halten, und die Märtyrer der Regierungswoche gehören ebenfalls zu diesen lieben Menschen, die diesen ehrenvollen Weg beschritten haben.“

Er fuhr fort: „Bei dem gestrigen Treffen mit den Generaldirektoren der Gouverneurschaft und dem Sekretär des Stabes der Regierungswoche wurde geplant, am 8. Shahrivar eine herausragende und umfassende Veranstaltung im Zentrum der Provinz abzuhalten.“

Der Leiter des Koordinierungsrates für Islamische Propaganda in Mazandaran sagte: „Dieses Programm umfasst kulturelle und zeremonielle Teile, in denen neben der Ehrung der Märtyrer auch die Leistung der Regierung im letzten Jahr und die Errungenschaften des Systems in den letzten siebenundvierzig Jahren der Bevölkerung vorgestellt werden.“

Asghari erklärte, dass diese Zeremonie eine Gelegenheit sei, die Menschen über die Bedeutung von Widerstand und Opfer zu informieren, und fuhr fort: „Unser Ziel ist es, die nationale Einheit zu stärken, den Diskurs von Opfer, Widerstand und ehrlichem Dienst unter den neuen Generationen zu verbreiten, das System der Herrschaft zu verurteilen und das terroristische Gesicht der US-Regierung und des zionistischen Regimes zu enthüllen.“

Abschließend drückte er die Hoffnung aus: „Unter der Führung des Obersten Führers und unter Beteiligung aller Institutionen werden diese Programme erfolgreich durchgeführt, und der Weg der großartigen Märtyrer wird fortgesetzt, damit das iranische Volk weiterhin den Weg des Widerstands und des Fortschritts beschreiten kann.“