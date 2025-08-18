Die Idee von „Großisrael“ stellt eine enorme Gefahr für die Sicherheit der Region und der Welt dar

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt News Agency (ABNA) verurteilt das Außenministerium der Islamischen Republik Iran die Entscheidung des zionistischen Regimes, die Stadt Gaza zu evakuieren und ihre schutzlosen Bewohner und Flüchtlinge erneut zu vertreiben, aufs Schärfste und betont die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und der islamischen Länder, diesem schrecklichen Kriegsverbrechen entgegenzuwirken.

Das Außenministerium erklärte in einer Stellungnahme: „Die Entscheidung des Besatzungsregimes, die Bewohner der Stadt Gaza, die fast zwei Jahre lang den heftigsten Bombardierungen ausgesetzt waren und in den letzten 5 Monaten mit dem vom Besatzungsregime auferlegten Hunger konfrontiert waren, zwangsweise umzusiedeln, ist ein klares Beispiel für ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dessen Ziel nichts anderes ist als die Vollendung des Völkermordplans und die Auslöschung Palästinas als Nation und Identität. Zweifellos ist diese Entscheidung das Ergebnis der Straflosigkeit der kriminellen Führer des zionistischen Regimes, die wiederum auf die umfassende militärische und politische Unterstützung dieses Regimes durch die USA und einige europäische Länder zurückzuführen ist und die jeden ernsthaften Schritt des UN-Sicherheitsrates und der internationalen Gerichte zur Rechenschaftslegung der Führer dieses Regimes verhindert hat.“

Die Gleichzeitigkeit des Verbrechens des zionistischen Regimes der Zwangsumsiedlung von Bewohnern der Stadt Gaza, das darauf abzielt, das Erscheinungsbild und die nationale Identität der Palästinenser in diesem Streifen vollständig zu zerstören und den Plan des Völkermordes an den Palästinensern abzuschließen, mit der frechen und sehr gefährlichen Behauptung des Premierministers des zionistischen Regimes, dass er sich um die Verwirklichung der Idee von „Großisrael“ bemüht - die einen großen Teil der islamisch-arabischen Gebiete umfasst - zeigt die herrschsüchtige Natur des zionistischen Besatzungsregimes und die enorme Gefahr, die dieses Regime für den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt darstellt.

Die Islamische Republik Iran warnt vor der Verschwörung des zionistischen Regimes zur Eskalation der Massaker und zur Begehung weiterer Verbrechen unter dem Vorwand der Vertreibung der Menschen in der Stadt Gaza in den Süden dieses Streifens und betont die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der islamischen Länder, um die Kriegsführung und den Völkermord am palästinensischen Volk zu stoppen, und weist darauf hin, dass Gleichgültigkeit und Untätigkeit angesichts der ungezügelten Tyrannei und Brutalität des rassistischen zionistischen Regimes dieses Regime nur noch gieriger auf die Fortsetzung von Verbrechen und krimineller Expansion machen werden.