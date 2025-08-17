Entschiedene Haltung Pakistans gegen den ominösen Plan eines „Größeren Israel“

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte das pakistanische Außenministerium in einer Erklärung: „Solche Äußerungen verstoßen offen gegen das Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen und die entsprechenden Resolutionen zu Palästina und zeigen, dass das zionistische Regime beabsichtigt, seine illegale Besatzung zu festigen und alle Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region zu ignorieren.“

Das pakistanische Außenministerium betonte: „Die internationale Gemeinschaft muss solche provokativen Vorstellungen vollständig zurückweisen und sofortige und wirksame Schritte unternehmen, um die destabilisierenden Aktionen des zionistischen Regimes zu verhindern und die andauernden Verbrechen und Gräueltaten gegen das palästinensische Volk zu beenden.“

In dieser Erklärung bekräftigte Pakistan erneut seine volle Unterstützung für die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung und die Gründung eines unabhängigen, stabilen und geeinten palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen vor 1967 mit der heiligen Stadt Jerusalem als Hauptstadt.