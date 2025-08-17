Jemen erneut Ziel israelischer Bombardierung / Gewaltige Explosionen im Süden von Sanaa

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichteten lokale Quellen im Jemen, dass heute Morgen (Sonntag) zwei starke Explosionen die jemenitische Hauptstadt Sanaa erschütterten. Lokale Medien berichteten, dass die Explosionen durch israelische Luftangriffe auf das Kraftwerk „Haziz“ im Süden von Sanaa verursacht wurden.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters bestätigten Augenzeugen, dass mindestens zwei Explosionen in der Nähe des Kraftwerks zu hören waren. Es gibt noch keine Berichte über mögliche Opfer oder den Umfang der Schäden.

In der ersten offiziellen Reaktion der jemenitischen Behörden schrieb „Hizam Al-Asad“, ein Mitglied des Politbüros der Ansar Allah-Bewegung, in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X: „Der kriminelle und bankrotte Feind greift nur Versorgungs- und Zivilanlagen wie Strom und Wasser an.“

Dies ist der jüngste Angriff in einer Reihe israelischer Luftangriffe auf Jemen, die im Juli 2024 begannen und lebenswichtige Einrichtungen wie den Hafen von Al-Hudaydah und den internationalen Flughafen von Sanaa zum Ziel hatten.

Im Gegenzug setzen die jemenitischen Streitkräfte zur Unterstützung von Gaza ihre wiederholten Angriffe mit Raketen und Kamikaze-Drohnen gegen israelische Ziele und Schiffe, die mit diesem Regime in Verbindung stehen, im Roten Meer fort.

Andererseits hat der Gaza-Krieg, der am 7. Oktober 2023 mit direkter Unterstützung der USA durch Israel begann, bisher zum Tod von über 61.897 Palästinensern und zur Verwundung von mindestens 155.660 Menschen geführt. Die meisten Opfer dieses Krieges sind Kinder und Frauen. Es wurden auch über 9.000 Vermisste, Hunderttausende Vertriebene und Hunderte von Todesfällen durch Hungersnot, darunter über 100 Kinder, gemeldet.