Mehr als 200 Tote bei verheerenden Überschwemmungen im Norden Pakistans

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - sind in Pakistan mindestens 210 Menschen durch Überschwemmungen und Sturzfluten im Norden des Landes ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch 5 Mitglieder von Rettungseinheiten, deren Helikopter abgestürzt ist.

Heftige plötzliche Regenfälle haben zu Überschwemmungen und Erdrutschen in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten, der Provinz Gilgit-Baltistan und dem pakistanischen Teil von Kaschmir im Norden Pakistans geführt.

Nach offiziellen Statistiken der staatlichen Katastrophenschutzbehörde in Khyber Pakhtunkhwa sind in dieser Provinz mindestens 189 Menschen bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen, darunter 163 Männer, 14 Frauen und 12 Kinder. Aufgrund der anhaltenden Überschwemmungen und der laufenden Rettungsaktionen wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer steigen wird.

Zuvor hatte die Provinzregierung von Khyber Pakhtunkhwa mitgeteilt, dass der Kontakt zu einem Rettungshelikopter, der zur Lieferung von Hilfsgütern in die Region Bajaur entsandt worden war, abgebrochen sei. Stunden später bestätigte die pakistanische Regierung in einer Erklärung, dass der Helikopter abgestürzt sei und alle 5 Insassen ums Leben gekommen seien.

Beamte der Provinz Khyber Pakhtunkhwa sagen, dass eine genaue Schätzung der Schäden aufgrund der anhaltenden Regenfälle, Überschwemmungen und Rettungsaktionen derzeit nicht möglich ist.

Medien in Pakistan haben berichtet, dass in der Provinz Gilgit-Baltistan mindestens 10 Menschen bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen sind. Das Unglück hat weitreichende Zerstörungen von landwirtschaftlichen Flächen, die Zerstörung mehrerer Häuser und die Sperrung zahlreicher Hauptstraßen zur Folge gehabt.

Im pakistanischen Kaschmir haben die Behörden den Tod von mindestens 8 Menschen in der Stadt Muzaffarabad gemeldet. Die Überschwemmungen haben auch 6 Hängebrücken im Neelum-Tal mit sich gerissen.

Seit Ende Juni haben Monsunregen in ganz Pakistan, insbesondere in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa und den nördlichen Regionen, erhebliche Schäden verursacht, zu Überschwemmungen, Erdrutschen und zur Vertreibung von Dutzenden von Familien in sichere Gebiete geführt.