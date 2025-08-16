Generalsekretär der Hisbollah im Libanon: Wir werden die Waffen des Widerstands nicht übergeben / Wir sind bereit für eine Schlacht wie in Kerbela

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - beschuldigte Scheich Naim Qassem, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, die Regierung des Landes, dem israelischen Projekt zu dienen, indem sie die Entscheidung zur Entwaffnung des Widerstands vorantreibt, und versprach, eine Schlacht wie in Kerbela zu beginnen, um dieser Entscheidung entgegenzuwirken.

Er sagte heute, am Freitag, während der Gedenkfeierlichkeiten zu Arba'een Husseini im Libanon, dass, wenn die Regierung des Landes versuchen sollte, die Hisbollah anzugreifen, kein Leben mehr im Libanon bleiben werde.

Der Generalsekretär der Hisbollah nannte die Entscheidung der libanesischen Regierung einen Versuch, dem Widerstand und dem Libanon die Verteidigungswaffen während einer Aggression zu entziehen, die Tötung der Widerstandskämpfer zu erleichtern, sie aus ihrem Land zu vertreiben und die amerikanisch-israelische Entscheidung umzusetzen.

Scheich Naim Qassem fügte hinzu, dass die Entscheidung der libanesischen Regierung gefährlich sei und das Land einer großen Krise aussetze und im Widerspruch zum gemeinsamen Abkommen über das Zusammenleben stehe.

Er lehnte die Übergabe der Waffen des Widerstands ab und sagte, dass die libanesische Hisbollah eine Schlacht wie in Kerbela führen werde, um diesem „israelisch-amerikanischen Projekt“ entgegenzuwirken.

Scheich Naim Qassem betonte: "Es gibt keine Souveränität im Libanon, es sei denn, sie geht Hand in Hand mit dem Widerstand, der die Wahl der Souveränität Libanons befreit hat."

Der Generalsekretär der Hisbollah machte die libanesische Regierung voll verantwortlich für jede interne Explosion und jede Zerstörung im Libanon und sagte: "Es gibt kein Leben für den Libanon, wenn Sie auf der anderen Seite stehen und versuchen, uns anzugreifen und zu zerstören; der Libanon wird nur mit all seinen Komponenten aufgebaut."

Er erklärte, dass die Hisbollah jeglichen Protest gegen die Übergabe der Waffen verschoben habe, weil es noch eine Gelegenheit für den Dialog mit der Regierung gebe, und fügte hinzu, dass Straßenproteste bis vor die US-Botschaft im Libanon fortgesetzt werden könnten.

Das libanesische Ministerkabinett hatte am 7. August dieses Jahres beschlossen, dass alle Waffen — einschließlich der Waffen der Hisbollah — unter die Kontrolle der Regierung gestellt werden sollen. Es beauftragte die Armee, einen Plan zur Umsetzung dieser Entscheidung im Laufe dieses Monats vorzubereiten und ihn vor Ende 2025 umzusetzen.