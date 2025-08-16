Luftangriff des zionistischen Regimes auf den Südlibanon / Tel Aviv behauptet, Hisbollah-Tunnel zerstört zu haben

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - griffen Kampfflugzeuge der israelischen Armee am Donnerstagabend Gebiete in den Außenbezirken der beiden Städte Hasbaya und Jezzine im Südlibanon an. Diese Angriffe erfolgten im Rahmen neuer Verletzungen des Waffenstillstandsabkommens, das Ende 2024 in Kraft getreten war. Die israelische Armee behauptete, dass die Operation zur Zerstörung von Hisbollah-Tunneln durchgeführt wurde.

Nach einem Bericht der offiziellen libanesischen Nachrichtenagentur richteten sich die israelischen Luftangriffe gegen das Gebiet "Wadi Barghaz" in den Außenbezirken der Stadt "Hasbaya" in der Provinz Nabatieh und das Gebiet "Jurat Khader al-Qatrani" in den Außenbezirken der Stadt "Jezzine" in der Provinz Südlibanon. Bisher gibt es keine Berichte über menschliche Verluste durch diese Angriffe.

Die israelische Armee behauptete in einer Erklärung, dass sie mehrere Hisbollah-Tunnel im Südlibanon angegriffen habe und behauptete, dass diese Infrastruktur eine Verletzung der Abkommen zwischen Israel und dem Libanon darstelle. Sie gab jedoch keine weiteren Einzelheiten über den genauen Ort oder die Art dieser Tunnel bekannt.

Zuvor am Donnerstag hatte die libanesische Nachrichtenagentur berichtet, dass eine israelische Drohne mit zwei Raketen ein Motorrad in der Stadt "Aitaroun" im Bezirk Bint Jbeil, Provinz Nabatieh, angegriffen habe, wobei ein lokaler Polizeibeamter verletzt wurde.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab in einer Erklärung bekannt, dass bei dem Angriff zwei Personen verletzt wurden, und fügte hinzu, dass israelische Drohnen am Donnerstagabend ständig und in geringer Höhe über den Städten "Ainata" und "Aitaroun" kreisten.

Diese Entwicklungen ereigneten sich einen Tag, nachdem der israelische Generalstabschef Eyal Zamir den Südlibanon besucht hatte. Dieser Besuch fand zeitgleich mit dem offiziellen Besuch von Ali Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran, in Beirut statt.

Zamir gab am Mittwoch zu, dass die israelische Armee seit Beginn des Waffenstillstands am 27. November 2024 600 Luftangriffe auf den Libanon durchgeführt hat. Er betonte, dass Israel nicht zurückweichen werde.

Israel hatte am 8. Oktober 2023 Angriffe gegen den Libanon begonnen, die sich am 23. September 2024 zu einem umfassenden Krieg ausweiteten. Diese Konflikte haben bisher mehr als 4.000 Märtyrer und rund 17.000 Verletzte gefordert.

Der Waffenstillstand zwischen Hisbollah und Israel trat am 27. November 2024 in Kraft, aber Tel Aviv hat ihn mehr als 3.000 Mal verletzt, was zum Tod von 281 Menschen und zur Verletzung von 593 geführt hat.

In einer Verletzung des Waffenstillstands hat sich die israelische Armee teilweise aus dem Südlibanon zurückgezogen, hält aber weiterhin fünf Hügel besetzt, die sie während des jüngsten Krieges erobert hatte.