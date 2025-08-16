Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - dauern die verheerenden Brände in den Bergen der syrischen Küste den fünften Tag in Folge an. Die Brände haben sich vom Al-Ghab-Ebene in der westlichen Provinz Hama bis in die nordwestliche Provinz Latakia ausgebreitet. Die schwierigen Geländebedingungen und das unwegsame Gelände verhindern, dass Feuerlöschteams und Rettungsfahrzeuge die Brandorte erreichen. Es wurden wiederholt Forderungen nach dem Einsatz von Helikoptern gestellt.

Im Westen von Hama erreichte das Feuer heute Morgen die Stadt Schattah, wo ein Helikopter zweimal Wasser abwarf und dann den Ort verließ. Die Brände nähern sich weiterhin den Häusern der Menschen, insbesondere in der Region "Saqiya al-Nuhayla", was eine Welle der Angst und des Schreckens unter den Bewohnern ausgelöst hat.

Laut dem Syrischen Observatorium für Menschenrechte sind die Löscharbeiten in der Region Kasab im Norden von Latakia mit Unterstützung von Feuerlöschteams im Gange, während sich die Bewohner der westlichen Gebiete von Hama hauptsächlich auf eigene Bemühungen verlassen, um das Feuer zu bekämpfen. Helikopter und schwere Maschinen wurden nur begrenzt eingesetzt. Die Bewohner des Dorfes Al-Haidariya konnten das Feuer ebenfalls durch lokale Bemühungen löschen, obwohl die offizielle Präsenz gering war und die Hubschrauberflüge nicht dem Ausmaß der Krise entsprachen.

Die Brände haben sich auf weite andere Gebiete ausgebreitet, darunter die Berge von Al-Tahr, Anab, Tartus, Maqamat Bani Hashem und die Wälder von Abu Qubeis, und haben ein katastrophales Bild hinterlassen. Dichter Rauch hat den Himmel der Region bedeckt, was den Bewohnern das Atmen erschwert. Sie sind in großer Sorge um ihr Leben und ihr Eigentum.

Die Flammen haben große Flächen von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen verbrannt und Dutzende von Familien vertrieben, deren Häuser in Gefahr geraten sind. Das Dorf Anab, das früher ein Touristenziel war, ist nun zu einer Aschenlandschaft geworden. Anwohner sagen, dass die Feuerwehrteams in den frühen Stunden nicht anwesend waren, was die schnelle Ausbreitung des Feuers ermöglichte.

Einige Bewohner haben das Dschulani-Regime der vorsätzlichen Nachlässigkeit bei den Löscharbeiten beschuldigt und glauben, dass dies getan wurde, um das Feuer in unzugängliche Gebiete auszubreiten, die mutmaßlich als Verstecke für Überlebende des Baschar-al-Assad-Regimes dienen.