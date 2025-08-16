Prächtige Parade von Kata'ib Sayyid al-Shuhada in der Nacht von Arba'een mit Abu Alaa al-Wala'i / Demonstration der Einheit des Widerstands und von As

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - aus dem Irak versammelten sich in der Nacht zum Arba'een Hunderte von Kämpfern von Kata'ib Sayyid al-Shuhada (a.s.) am Freitag, dem 19. Safar 1447 AH, im heiligen Karbala, um in Anwesenheit von Hajj Amin Abu Alaa al-Wala'i, dem Generalsekretär der Gruppe, ihre jährliche Parade abzuhalten.

Diese Veranstaltung in der Nacht von Arba'een, an der Kampfeinheiten, Volksmobilisierungskräfte und hochrangige Widerstandskommandeure teilnahmen, zeigte die organisatorische Geschlossenheit und die politische Botschaft der Widerstandsachse.

In einer Rede am Rande der Zeremonie bezeichnete Abu Alaa al-Wala'i die Anwesenheit der Widerstandskräfte an der Seite von Millionen von Pilgern als eine „Kombination aus Glauben und Kampfbereitschaft“ und betonte, dass Kata'ib Sayyid al-Shuhada weiterhin an vorderster Front bei der Verteidigung des Irak, seiner Heiligtümer und der Ideale der islamischen Nation bleiben werde.

Die diesjährige Parade fand unter dem Motto #عاشوراء_انتصار (Ashura ist der Sieg) statt, und die Kämpfer trugen Trauerflaggen von Hussein und Widerstandssymbole. Sie erinnerten an das Opfer der Gefährten von Sayyid al-Shuhada und übermittelten gleichzeitig eine Botschaft der Bereitschaft, sich jeder Bedrohung zu stellen.

Politische Analysten glauben, dass die Abhaltung dieser Zeremonie inmitten regionaler Sicherheitsentwicklungen nicht nur ein Symbol für die historische Verbindung von Ashura mit dem zeitgenössischen Widerstand ist, sondern auch eine Botschaft der Abschreckung an die Feinde und eine Erklärung der Solidarität mit der Widerstandsachse in der gesamten Region darstellt.

Kata'ib Sayyid al-Shuhada, das in den letzten Jahren eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Verteidigung der Schreine der Ahl al-Bayt (a.s.) gespielt hat, hält diese Parade jedes Jahr als strategische Tradition parallel zur Arba'een-Wanderung ab. Eine Tradition, die in diesem Jahr mehr als je zuvor symbolische und strategische Aspekte angenommen hat.