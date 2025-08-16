Iraks Innenminister: Der Sicherheitsplan für die Arba'een-Pilgerfahrt steht kurz vor dem vollständigen Erfolg

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - gab der irakische Innenminister, Abdel Amir al-Shammari, bekannt, dass der diesjährige Sicherheits- und Dienstleistungsplan für die Arba'een-Pilgerfahrt zu Imam Hussein (a.s.) kurz vor dem vollständigen Erfolg steht.

Al-Shammari betonte in einer Pressekonferenz, dass der Plan, der als der größte in der Geschichte des Irak beschrieben wird, keine nennenswerten Sicherheitslücken aufwies, was die hohe Bereitschaft und professionelle Disziplin der beteiligten Kräfte demonstriert.

Er fügte hinzu: „Der Irak hat erneut seine Fähigkeit bewiesen, die größten menschlichen Versammlungen der Welt zu managen. Bisher sind mehr als 4 Millionen arabische und ausländische Pilger sowie Millionen von Irakern in das Land eingereist.“

Nach Angaben des irakischen Innenministers waren 52.778 Offiziere, Truppen und Mitarbeiter an der Umsetzung des Plans beteiligt, 93 Achsen wurden gesichert, 110 Kontrollpunkte wurden eingerichtet und 69 Sicherheitsinformationen wurden verfolgt und vereitelt.

Al-Shammari teilte in einem Anruf mit dem irakischen Premierminister Mohammad Shia al-Sudani mit, dass der diesjährige Sicherheitsplan alle Herausforderungen, die die Sicherheit der Pilgerfahrt und der Pilger stören wollten, erfolgreich bewältigt hat und die Wachsamkeit der Sicherheitskräfte jegliche Vorfälle verhindert hat.

Er fügte hinzu: „Flexibilität, insbesondere im Verkehrsbereich, war ein herausragendes Merkmal des diesjährigen Plans. Es gab keine Streckenblockaden, und Radargeräte wurden auf internationalen Straßen installiert. Diese Maßnahmen führten zusammen mit der Verstärkung der Humanressourcen zu einer Reduzierung der Verkehrsunfälle um 26 %, der Todesfälle um 55 % und der Verletzten um 36 %.“

Der irakische Innenminister wies auch auf den Erfolg bei der Organisation der Rückkehr der Arba'een-Pilger hin, trotz des enormen Drucks auf die Grenzübergänge. Er sagte, dass die Rückkehrmaßnahmen trotz des großen Zustroms von Pilgern in kurzer Zeit sicher durchgeführt wurden.

Er betonte, dass der Sicherheitsplan bewaffnete Manifestationen und die Militarisierung von Städten vermieden habe und das Stadtzentrum von Karbala zu einer waffenfreien Zone geworden sei, was sich positiv auf das Bild der Sicherheitsstabilität des Irak auswirkte.

Al-Shammari sagte, dass die Missionen in drei Schichten unterteilt wurden, um eine Ermüdung der Kräfte zu vermeiden, und jede Sicherheitseinheit ausreichend Ruhezeit erhielt.

Er fuhr fort: „Im Medienbereich hat das irakische Innenministerium durch die Schaffung einer ruhigen und positiven Atmosphäre Versuche vereitelt, die Atmosphäre der Pilgerfahrt zu stören. Durch die Umsetzung eines präzisen Medienplans konnte es Gerüchte professionell verwalten und neutralisieren.“

Abschließend wies er darauf hin, dass die Zahl der Pilger in der Stadt Karbala sehr hoch war und die Mawkibs (Pilger-Raststätten) in den Provinzen Nadschaf und Babil gesammelt wurden.