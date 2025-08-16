Turki Al-Faisal: Saudi-Arabien normalisiert keine Beziehungen zu einem Kriegsverbrecher wie Netanyahu

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - hat Prinz Turki Al-Faisal, der frühere Geheimdienstchef Saudi-Arabiens, in Bezug auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu gesagt, dass sein Land keine normalen Beziehungen zu einem Kriegsverbrecher aufnehmen kann, der von Massentötungen besessen ist.

In einem Interview mit CNN wurde er zur Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime befragt. Turki Al-Faisal antwortete: „Wie kann jemand erwarten, dass Saudi-Arabien normale Beziehungen zu einem solchen Kriminellen oder einem Völkermord-Wahnsinnigen aufbaut?“

Prinz Turki Al-Faisal fügte hinzu, dass es für Saudi-Arabien unter den gegenwärtigen Umständen keine Möglichkeit gebe, die Beziehungen zum zionistischen Regime zu normalisieren. Er erinnerte: „Es war Saudi-Arabien, das den arabischen Friedensplan vorgelegt hat. Dieser Plan liegt immer noch auf dem Tisch.“

Er verwies auf frühere Bemühungen Saudi-Arabiens um Frieden in der Region und fügte hinzu, dass eine Normalisierung nicht vor dem Frieden erfolgen könne: „Es gibt eine lange Geschichte saudischer Bemühungen um Frieden. Eine Normalisierung wird nicht vorher stattfinden. Die arabische Friedensinitiative basiert auf den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Das Völkerrecht muss in diesen Angelegenheiten gelten – und nicht einfach aufgegeben und ein politischer Preis für einen mörderischen Psychopathen wie Herrn Netanyahu gezahlt werden.“

Der ehemalige saudische Beamte verwies auch auf einen Plan, der im vergangenen Monat von Saudi-Arabien und Frankreich auf der Konferenz zur Zweistaatenlösung in New York vorgelegt wurde.

Dieser Plan sieht die Schaffung einer Regierungsbehörde im Gazastreifen vor, damit die Palästinensische Autonomiebehörde alle Regierungsdienste bereitstellen, das zivile Leben wiederherstellen, den Wiederaufbau durchführen und den Menschen Hoffnung für die Zukunft geben kann.

Er sagte: „Wie ich bereits erwähnt habe, haben Saudi-Arabien, Frankreich und andere Länder kürzlich einen Plan vorgelegt, um den Krieg in Gaza zu beenden und Schritte zur Beendigung der Feindseligkeiten zwischen Israel und seinen Nachbarn zu unternehmen.“

Bezüglich Netanyahus jüngsten Äußerungen über ein „Groß-Israel“ sagte Prinz Turki: „Herr Netanyahu spricht jetzt über eine Art biblisches Bild von Israel. Er verbirgt es nicht. Er zeigt es sogar auf Karten. Dies bedeutet ein Territorium vom Nil bis zum Euphrat, das er beabsichtigt, zu verfolgen.“