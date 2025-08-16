Irans Botschafter in Beirut: Der Besuch von Dr. Larijani im Libanon war erfolgreich und transparent

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) - ABNA - erklärte der Botschafter der Islamischen Republik Iran im Libanon, Mojtaba Amani, dass der Besuch von Dr. Ali Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran, in Beirut auf allen Ebenen erfolgreich war.

Er sagte: „Während dieses Besuchs fand eine Reihe guter, freundlicher und offener Treffen statt, die dazu beitrugen, alle vorhandenen Unklarheiten und Bedenken hinsichtlich der klaren und transparenten Positionen Irans zu beseitigen.“

Amani fügte hinzu, dass das Treffen von Dr. Larijani mit Scheich Naim Qassem, dem Generalsekretär der Hisbollah, die kontinuierliche Unterstützung Irans für den Libanon und seinen Widerstand gegen den israelischen Feind gestärkt habe.

Scheich Naim Qassem hatte zuvor dem Iran für seine ständige Unterstützung des Libanon, des Widerstands des Landes gegen den israelischen Feind und der Unterstützung der Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit des Libanon gedankt.

Dr. Ali Larijani betonte während seines offiziellen Besuchs in Beirut am Vortag, dass der Iran bereit sei, an der Seite des Libanon zu stehen, sollte Israel die Lage eskalieren, und dass er bei Bedarf die notwendige Unterstützung leisten werde, sollte die libanesische Regierung dies beantragen.