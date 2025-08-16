Reaktion des stellvertretenden Außenministers auf die Unterstützung Israels durch den Vizepräsidenten des Internationalen Gerichtshofs

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (a.s.) – ABNA – reagierte der stellvertretende Minister für Rechts- und internationale Angelegenheiten in einer Nachricht auf die Unterstützung Israels durch den Vizepräsidenten des Internationalen Gerichtshofs.

Der stellvertretende Minister für Rechts- und internationale Angelegenheiten schrieb auf seinem X-Konto: „Schockierender Verstoß gegen die richterliche Ethik: Die Vizepräsidentin des Internationalen Gerichtshofs ergreift offen Partei für Israel, ein Regime, das mehrere Fälle vor dem Gericht hat. Diese offene Voreingenommenheit untergräbt die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs und verstößt gegen den grundlegenden Grundsatz richterlicher Neutralität.“

Es sei darauf hingewiesen, dass Julia Sebutinde, die ugandische Vizepräsidentin des Internationalen Gerichtshofs (IGH), erklärt hat, dass Gott „mich erwählt hat, an der Seite Israels zu stehen“ und dass die Zeichen des „Endes der Zeiten“ im Nahen Osten „offensichtlich“ geworden sind.

Anfang letzten Jahres war Sebutinde die einzige Richterin im 17-köpfigen Gremium des Gerichts, die in einem Urteil, das die „Zulässigkeit“ der Völkermord-Anklage gegen Israel in Gaza feststellte, gegen alle sechs vom Gericht erlassenen Maßnahmen stimmte. Im Juli 2024 war sie erneut die einzige, die widersprach, als ein 15-köpfiges Richtergremium erklärte, die jahrzehntelange israelische Besetzung palästinensischer Gebiete sei „illegal“.