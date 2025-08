Ghalibaf: Iran hat sein Land und sein Volk entschieden verteidigt

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Mohammad Bagher Ghalibaf, Sprecher des Islamischen Konsultativrates, heute Mittag, Mittwoch, auf der 6. Konferenz der Parlamentspräsidenten der Welt in Genf: „Wir haben uns heute in Genf versammelt, um über Multilateralismus für Frieden und Gerechtigkeit zu diskutieren, während diese Ideale gezielt und kontinuierlich geschwächt werden und die Glaubwürdigkeit internationaler Institutionen sinkt.“

Der vollständige Text der Rede des Sprechers des Islamischen Konsultativrates lautet wie folgt:

„Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen. Sehr geehrte Parlamentspräsidenten, Damen und Herren; Wir sind heute in Genf versammelt, um über das Thema Multilateralismus für Frieden und Gerechtigkeit zu diskutieren, während diese Ideale gezielt und kontinuierlich geschwächt werden und die Glaubwürdigkeit internationaler Institutionen sinkt.

Die Islamische Republik Iran wurde kürzlich Ziel einer offenkundigen militärischen Aggression durch das zionistische Regime; ein Angriff, der mit Unterstützung und Begleitung der Vereinigten Staaten durchgeführt wurde. Bei diesen Angriffen kamen etwa eintausendeinhundert iranische Bürger, darunter vierzehn herausragende Wissenschaftler und Dutzende von Frauen und Kindern, als Märtyrer ums Leben, und Tausende wurden verletzt.

Bei diesen Angriffen wurden unsere friedlichen Nuklearanlagen, die regelmäßig von der Internationalen Atomenergiebehörde überwacht wurden, angegriffen. Die Agentur weigerte sich sogar, diese illegale Handlung zu verurteilen und legitimierte damit diesen Angriff und beendete die Politik der Nichtverbreitung.

Diese Aggression ereignete sich nicht nach dem Scheitern des diplomatischen Prozesses, sondern mitten in den politischen Verhandlungen. Iran war am Verhandlungstisch präsent und hielt am Dialog fest; aber es waren die Aggressoren, die den Verhandlungstisch umstießen und den Weg des Konflikts wählten.

Als Antwort auf diese Aggression verteidigte Iran sein Land und sein Volk entschieden. Unser Volk, widerstandsfähig, vereint und stolz, hielt stand, und alle sahen, dass Iran dem zionistischen Regime eine vernichtende Antwort gab und der Himmel der besetzten Gebiete durchbrochen wurde, und die Aggressoren zur Forderung eines Waffenstillstands gezwungen wurden.

Die aggressive Handlung des zionistischen Regimes, die eine vorsätzliche Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen darstellte, wurde von einhundertzwanzig Ländern der Welt verurteilt, doch die geringere, aber tyrannische Zahl der Unterstützer der Zionisten verhinderte, dass die internationalen Gremien entschlossene Maßnahmen zur Bestrafung des verbrecherischen Israels ergriffen. Wissen Sie, welche Folgen die Straflosigkeit des zionistischen Regimes haben wird?

Die Straflosigkeit solcher Aggressionen untergräbt nicht nur die Legitimität des internationalen Systems, sondern sendet auch ein gefährliches Signal für den Weltfrieden und motiviert den Aggressor, seine Verbrechen auszuweiten.

Institutionen, die Hüter des Friedens sein sollten, sind angesichts von Aggression und Besatzung stumm geblieben. Mechanismen, die Gerechtigkeit garantieren sollten, beschuldigen praktisch die Opfer und verschonen die Aggressoren, und Strukturen, die neutral und unabhängig sein sollten, sind oft zu Instrumenten der politischen Ausbeutung bestimmter Mächte geworden.

Heute setzt dieselbe zerstörerische Kraft ihre Zerstörung und Aggression fort. In Gaza haben über sechzigtausend Palästinenser ihr Leben durch den Völkermord der Zionisten verloren. Im Libanon und in Syrien dauern die Luftangriffe des zionistischen Regimes ebenfalls an, die Familien vertreiben und die Infrastruktur angreifen. Allein im letzten Monat wurden über sechshundert Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, beim Empfang von Nahrungsmitteln getötet. Die Zionisten setzen Hunger und Hungersnot als Massenvernichtungswaffe ein. Die Veröffentlichung von Bildern hungernder Kinder in Gaza ist eine Schande für alle. Gaza ist heute ein Museum menschlicher Verbrechen und ein Testlabor für Tötungstechnologien; Gaza ist heute ein Ort, an dem das Recht auf Leben mit Kugeln und Hunger bestraft wird; denn laut dem Verteidigungsminister des Apartheidregimes Israel betrachten sie die Palästinenser als „menschenähnliche Tiere“, denen kein Wasser und keine Nahrung zugelassen werden dürfen.

Gaza ist nicht nur ein Punkt auf der Landkarte, sondern das Prüfzentrum des menschlichen Gewissens. Man darf dem Völkermord in Gaza nicht tatenlos zusehen; stattdessen müssen wir die Nazis des 21. Jahrhunderts aufhalten, bevor es zu spät ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“