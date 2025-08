Vier junge Bahrainer nach friedlichem Protest vor der Botschaft des zionistischen Regimes festgenommen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben bahrainische Sicherheitskräfte vier junge Bahrainer festgenommen, nachdem sie an einer friedlichen Versammlung vor der Botschaft des zionistischen Regimes in Manama teilgenommen hatten, die aus Protest gegen die Belagerung und die andauernden Verbrechen in Gaza organisiert worden war.

Diese Festnahme erfolgte nach ihrer Vorladung zum Verhör; eine Maßnahme, die nach Ansicht von Menschenrechtsaktivisten ein klarer Versuch der bahrainischen Regierung ist, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Unterstützung für die palästinensische Sache zu ersticken.

Die Jugendlichen protestierten mit der Abhaltung einer Demonstration gegen die fortgesetzten Aggressionen gegen Gaza und die Politik der Belagerung und Aushungerung des palästinensischen Volkes durch das Besatzungsregime. Sie forderten ein sofortiges Ende der Angriffe und die Öffnung der Übergänge für die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza.