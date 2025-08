Mufti von Jerusalem der Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee verweigert

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben die israelischen Besatzungstruppen am Sonntag Scheich Muhammad Hussein, dem Großmufti von Jerusalem und den palästinensischen Gebieten sowie Prediger der Al-Aqsa-Moschee, einen offiziellen Befehl überreicht, der ihm für eine Woche den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee untersagt; dieser Befehl kann verlängert werden.

Nach Angaben der Präfektur Jerusalem haben die Besatzungstruppen Mufti Hussein vorgeladen und ihm den Befehl überreicht, der ihm den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee für acht weitere Tage, die verlängerbar sind, untersagt. Als Grund für diese Maßnahme wurden seine Äußerungen über Gaza in der Freitagspredigt genannt.

Scheich Muhammad Hussein bestätigte in dieser Hinsicht, dass er am Sonntagmorgen zur Befragung durch den israelischen Geheimdienst in eines der Zentren im alten Teil der Stadt vorgeladen wurde. Diese Vorladung erfolgte, nachdem er in der Freitagspredigt die israelische Politik der Aushungerung des palästinensischen Volkes in Gaza kritisiert hatte.

Es ist erwähnenswert, dass die Besatzungstruppen Scheich Hussein bereits am vergangenen Freitag von den Vorhöfen der Al-Aqsa-Moschee festgenommen hatten, er aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen wurde.