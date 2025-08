Araqchi: Diplomatie und Feld – Irans zwei Flügel im Kampf gegen israelische Verbrechen

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erläuterte Sayyed Abbas Araqchi, Außenminister, heute (Samstag), den 25. Juli, in einem Treffen mit Präsident Masoud Pezeshkian und den Vizepräsidenten und Direktoren des Außenministeriums im Ministeriumsgebäude die Maßnahmen des diplomatischen Apparats während und nach dem 12-Tage-Krieg sowie die Zusammenarbeit zwischen Diplomatie und Feld.

Er fügte hinzu: „Alle im Außenministerium waren an der Seite der Militärkräfte, und der 12-Tage-Krieg war eines der Beispiele für die Koordination zwischen Feld und Diplomatie.“

Der Leiter des diplomatischen Apparats erklärte: „Unsere Streitkräfte verteidigten das Land heldenhaft gegen die Feinde. Daneben waren die Soldaten des diplomatischen Feldes Tag und Nacht im Einsatz. Am 13. Juni, um sechs Uhr morgens am Tag des Angriffs, waren die Direktoren im Außenministerium anwesend und blieben auch während dieser Zeit im Außenministerium, und manche Nächte kehrten sie nicht nach Hause zurück und blieben im Außenministerium.“

Der Außenminister betonte: „Unsere Kräfte verteidigten auch die Unterdrückung des iranischen Volkes und die Legitimität der Selbstverteidigung gegen eine offene Aggression. Natürlich ist das Außenministerium Teil der Regierung. Die Regierung zeigte insgesamt eine glänzende Leistung.“

Araqchi fuhr fort: „Was den Feind zum Rückzug und zur bedingungslosen Waffenstillstandsforderung zwang, war sowohl der Widerstand der Streitkräfte als auch die außergewöhnliche Führung der Regierung bei der Verwaltung und Steuerung der Landesangelegenheiten, sodass keine Störung, Schwäche oder Nachlässigkeit auftrat, und die Regierung zeigte eine sehr brillante Leistung.“

Er sagte: „Der Widerstand des Volkes vor Ort und Ihrer Soldaten im Feld der Diplomatie und des Außenministeriums. Auch in den 12 Tagen haben wir eine sehr große Anzahl diplomatischer Maßnahmen ergriffen. Der Außenminister sagte: ‚Als Ergebnis von Telefonaten, den Aktivitäten der iranischen Botschaften im Ausland usw. haben mehr als 120 Länder der Welt diese Angriffe auf den Iran verurteilt und ihre Unterstützung und Solidarität mit dem Iran zum Ausdruck gebracht.‘“

Araqchi fuhr fort: „Außer dem UN-Sicherheitsrat und dem Gouverneursrat, deren Aufgabe klar ist, gab es keine internationale Organisation oder Institution, die den Iran nicht unterstützt hätte. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Bewegung der Blockfreien Staaten, der Golf-Kooperationsrat, die Arabische Liga und die Afrikanische Union sowie viele globale Amtsträger erkannten die Gerechtigkeit des iranischen Volkes an, insbesondere da der Iran angegriffen wurde, als er Diplomatie betrieb und in diplomatische Verhandlungen verwickelt war. Dies zeigte, wer sich für Diplomatie und die Nutzung diplomatischer Wege zur Lösung internationaler Probleme einsetzt und wer nach Gewalt, Mobbing und Vorherrschaft strebt. Und dies bewies die Gerechtigkeit des iranischen Volkes auf diesem Weg in diesen 12 Tagen, und diese Gerechtigkeit wurde bestätigt.“

Der Leiter des diplomatischen Apparats sagte auch, dass die Arbeit und Bemühungen des Außenministeriums auf internationaler Ebene fortgesetzt werden.

Er sagte: „Zusammen mit der Rechtsabteilung des Präsidenten sind wir dabei, die begangenen Verbrechen zu dokumentieren. In den letzten Tagen war das Außenministerium mit den Angelegenheiten in Gaza befasst, und es gab Telefonate in diesem Zusammenhang. Gestern gab es mehrere Telefonate, um koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um Verbrechen in Gaza zu verhindern und zu stoppen, den Hunger als Waffe einzusetzen und die Menschen in einer Lebensmittel- und Medikamentenblockade zu halten, um politische Zugeständnisse in den Waffenstillstandsverhandlungen zu erzielen, wobei sie am Widerstand der Bevölkerung von Gaza scheiterten.“

Der Außenminister erklärte: „Was mir Mut machte, war die Moral von Herrn Pezeshkian, mit dem ich in Kontakt stand, um Anweisungen zu erhalten und die notwendigen Koordinierungen vorzunehmen und seinen starken und lebhaften Geist inmitten schwieriger Bedingungen zu nutzen.“