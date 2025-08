Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA), zitiert von Nournews, ereignete sich der heutige Terroranschlag (Samstag, 25. Juli 2025) in Zahedan zusammen mit gleichzeitigen Bewegungen in Sardasht unter Umständen, in denen feindliche Medien durch die Schaffung einer Atmosphäre der Krise in Bezug auf Wasser und Strom versuchen, soziale Herausforderungen in Sicherheits- und politische Krisen umzuwandeln. Der Feind versucht, durch die Aktivierung sozialer, wirtschaftlicher und sicherheitsrelevanter Verwerfungen gleichzeitig mit den strategischen Erfolgen der iranischen Nation, wie dem Sieg im 12-tägigen Gaza-Krieg und dem Start des Satelliten Nahid ins All, ein Gefühl der Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit in die öffentliche Meinung zu injizieren. Diese psychologische Operation wurde bereits früher erprobt und nur durch nationale Einheit und innere Stärke unwirksam gemacht. Auch heute gelten dieselben Elemente der Einheit und Stärke als wichtigstes Hindernis im Wahrnehmungskrieg des Feindes.

Das Spiel der Terroristen für ihre Krisenmacher

Während das zionistische Regime unter dem Druck des Gaza-Widerstands und interner Krisen in Bedrängnis gerät und Amerika mit internen Problemen und offenen Gerichtsverfahren gegen Trump zu kämpfen hat, sind terroristische Gruppen wie Jaysh al-Zulm zu einem Werkzeug geworden, um die öffentliche Meinung abzulenken und Druck auf den Iran auszuüben. Das Ziel dieser Operation ist es, Unsicherheit zu schaffen und die regionale Position des Iran in Frage zu stellen, um dies für Zugeständnisse in Verhandlungen wie dem Istanbuler Treffen zu nutzen. Ein koordinierter Szenario, in dem Terroristen als Stellvertreter eingesetzt werden, um die gescheiterten Ziele des Westens und des Weltzionismus voranzutreiben.

Ein Test für die angebliche Aufrichtigkeit des Westens

Wenn der Westen aufrichtig ist, muss er den Terroranschlag in Zahedan verurteilen. Dies ist ein ernsthafter Test, um ihre Behauptungen über den Kampf gegen den Terrorismus und die Freundschaft mit der iranischen Nation zu überprüfen. Während der Westen seine anti-iranischen Aktionen stets mit dem Slogan der Verteidigung der Menschenrechte und der iranischen Nation begründete, offenbart er heute durch sein Schweigen zu diesem Verbrechen oder dessen Rechtfertigung einmal mehr seine Doppelmoral. Wenn die westlichen Länder eine echte Interaktion mit dem Iran wünschen, müssen sie die Unterstützung des Terrorismus in der Region einstellen, die Täter dieser Verbrechen festnehmen und vor Gericht stellen und die sie unterstützenden Medien zur Rechenschaft ziehen. Andernfalls werden die Behauptungen über Menschenrechte und den Kampf gegen den Terrorismus zu einem politischen und unglaubwürdigen Instrument.

Strategie der regionalen Einheit gegen Stellvertreterterrorismus

Regionale Sicherheit ist ohne die Zusammenarbeit und Konvergenz der Nachbarländer nicht möglich. Das Verbrechen in Zahedan, die Aktivitäten terroristischer Gruppen in Pakistan, Afghanistan, Zentralasien und im Kaukasus zeigen alle, dass Sicherheit nicht länger isoliert betrachtet werden kann. Die Länder der Region müssen durch den Abschluss gemeinsamer Sicherheitsabkommen die Grundlagen einer lokalen und nachhaltigen Sicherheit legen. Die Beteiligung der Länder am südlichen Persischen Golf an dieser Konvergenz, insbesondere unter der Führung der Palästina-Frage, ist eine historische Gelegenheit zur Bildung einer unabhängigen und regional ausgerichteten Koalition gegen Terrorismus und ausländische Einmischung. Nur durch die Konzentration auf gemeinsame Interessen und regionale Identität können echter Frieden und Sicherheit erreicht werden.