Iran antwortet auf die Behauptungen des Botschafters des zionistischen Regimes in Baku

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) verurteilte „Behnam Malekpour“, der Pressesprecher der Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Republik Aserbaidschan, die geschmacklosen und hasserfüllten Äußerungen des Botschafters des zionistischen Besatzer- und Apartheidregimes auf der jüngsten Pressekonferenz in Baku.

Der Pressesprecher der iranischen Botschaft in Baku betonte: „Es ist natürlich, dass ein Regime, das auf der Usurpation des historischen Landes Palästina sowie der Ermordung und Vertreibung seiner ursprünglichen Bewohner aufgebaut ist und während seiner 80-jährigen unheilvollen Existenz stets Terror und Krieg gegen benachbarte Länder geführt hat, so unverschämt ist, dass es versucht, Zwietracht zwischen muslimischen und benachbarten Ländern zu säen. Dabei vergisst es, dass die Bande der Zuneigung und Freundschaft zwischen den Völkern des Iran und der Republik Aserbaidschan stärker sind, als dass sie durch die Bosheit und Schlechtigkeit der Vertreter eines völkermörderischen und rassistischen Regimes geschwächt werden könnten.“

Behnam Malekpour wies auf die kritische Lage in Gaza hin, die durch die unmenschliche Blockade des Gazastreifens und die Entziehung des Zugangs zu Nahrung und Wasser für die unschuldige Bevölkerung von Gaza entstanden ist, und forderte die internationale Gemeinschaft zu sofortigen Maßnahmen auf, um den Völkermord zu stoppen und die zionistischen Verbrecher zu verfolgen und zu bestrafen.

Malekpour verwies auch auf die aggressiven Handlungen dieses Regimes gegen den Libanon, Syrien, den Iran und andere Länder der Region und bezeichnete dieses Regime als die größte Bedrohung für den Weltfrieden und die globale Stabilität. Er warnte davor, dass ein fehlendes entschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft zur Eindämmung dieser rebellischen Einheit zur Ausbreitung der Unsicherheit weltweit führen wird.

George Dick, der israelische Botschafter in der Republik Aserbaidschan, hatte während einer Pressekonferenz in Baku in feindseligen Äußerungen behauptet: „Heute, mit der Schwächung des Iran, ist die Welt, einschließlich des Nahen Ostens und des Südkaukasus, sicherer geworden.“