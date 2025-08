Der Zangazur-Korridor ist ein amerikanischer Plan, um Druck auf Russland und den Iran auszuüben

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Ali Akbar Velayati, Berater des Obersten Führers für internationale Angelegenheiten, in einer Botschaft anlässlich der Gedenkfeier für Scheich Safi al-Din Ardabili: Die Feinde des Iran, insbesondere der Weltzionismus und Amerika, verfolgen Pläne wie den „Zangazur-Korridor“ als Deckmantel für größere geopolitische Projekte. Das Hauptziel ist es, die Achse des Widerstands zu schwächen, die Verbindung des Iran zum Kaukasus zu unterbrechen und den Iran und Russland im Süden der Region landseitig einzukesseln. Dieser Plan ist nicht nur Teil des amerikanischen Programms, die Ukraine durch den Kaukasus als neue Front des Drucks auf Russland und den Iran zu ersetzen, sondern wird auch mit Unterstützung der NATO und einiger pantürkistischer Strömungen verfolgt.

Der vollständige Text der Botschaft lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen.

Mit Frieden und Gruß an das tapfere und aufgeklärte Volk Aserbaidschans, insbesondere der glorreichen Provinz Ardabil, und mit besonderem Dank an Seine Eminenz Ayatollah Seyyed Hassan Ameli, den geschätzten Vertreter des Vali-e Faqih in der Provinz und den aufgeklärten Imam-Juma von Ardabil, der mit seinem großen Eifer die Grundlage für die Abhaltung dieser großartigen Zeremonie zu Ehren der hohen Stellung von Scheich Safi al-Din Ardabili gelegt hat.

Ich danke allen Lieben, die einen bedeutenden Beitrag zur Ehrung dieser herausragenden mystischen, wissenschaftlichen und nationalen Persönlichkeit geleistet haben.

Sehr geehrte Anwesende, geschätzte Gäste, geehrte Gelehrte und Intellektuelle!

Das große Volk des Iran hat im Laufe der Geschichte, insbesondere in der Neuzeit und im Angesicht der jüngsten Aggressionen des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten von Amerika, eine beispiellose Einheit, Wachheit und Solidarität gezeigt. Diese Einheit, die aus der reichen iranisch-islamischen Kultur erwächst, hat die freiheitsliebenden Völker der Welt stets inspiriert.

Die iranische Kultur hat zwei herausragende Merkmale: Erstens, den inneren Zusammenhalt zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen; und zweitens, die historische Kontinuität, die wie die Fäden eines persischen Teppichs die Struktur unserer alten Zivilisation gefestigt hat. Die iranische Identität basiert und basierte auf dem Monotheismus. Von der Antike bis heute waren die Iraner stets Anhänger monotheistischer Religionen. Wie Historiker wie Shahrestani und Masoudi bestätigten, betrachteten sich sogar die alten persischen Könige als Nachkommen des Propheten Ibrahim (Friede sei mit ihm). Mit dem Aufkommen des Islam nahm das iranische Volk, das zuvor dem Zoroastrismus – einer monotheistischen Religion – angehörte, diese göttliche Religion mit offenen Armen auf. Interessanterweise stammte der Prophet Zarathustra laut den meisten Historikern selbst aus Aserbaidschan.

Im Laufe der Geschichte waren die Iraner stets die Bannerträger des Kampfes gegen Unterdrückung und Tyrannei: vom Aufstand Abu Muslim Khorasanis gegen die Umayyaden über die Bemühungen von Khajeh Nasir al-Din Tusi während der Mongolenzeit bis hin zu den schiitischen Bewegungen vor der Safawidenzeit. Der Wendepunkt in dieser historischen Entwicklung war jedoch die Gründung des Safawidenstaates, der durch die Bemühungen von Schah Ismail I. und inspiriert von den spirituellen und intellektuellen Lehren von Scheich Safi al-Din Ardabili entstand.

Scheich Safi al-Din Ardabili, dieser aufrechte Mystiker und Jurist, dessen edle Abstammung auf Imam Musa al-Kazim (Friede sei mit ihm) zurückgeht, war nicht nur der Begründer einer authentischen spirituellen und intellektuellen Strömung, sondern vereinte durch die Verbindung von Mystik, Schiismus und iranischer Identität den Iran nach Jahrhunderten der Spaltung. Er legte die Grundlagen für Strukturen und Institutionen, deren Spuren bis heute in unserer Kultur lebendig sind.

Auch heute ist Aserbaidschan, wie in der Vergangenheit, eine Quelle des Glaubens, eine tief verwurzelte Basis des Schiismus und ein Vorreiter der iranisch-islamischen Identität. Diese Region stand stets an vorderster Front bei der Verteidigung der territorialen Integrität, der Unabhängigkeit und der Werte der Islamischen Revolution, und diese historische Rolle muss weiterhin gewahrt werden.

Die Feinde des Iran, insbesondere der Weltzionismus und Amerika, sind durch diese historische Einheit und die tiefe kulturelle strategische Tiefe des Iran beunruhigt und haben stets versucht, unsere nationale Sicherheit zu untergraben, indem sie die Grundlagen dieser Identität schwächten. In diesem Zusammenhang verfolgen sie Pläne wie den „Zangazur-Korridor“ als Deckmantel für größere geopolitische Projekte. Das Hauptziel ist es, die Achse des Widerstands zu schwächen, die Verbindung des Iran zum Kaukasus zu unterbrechen und den Iran und Russland im Süden der Region landseitig einzukesseln. Dieses Projekt ist nicht nur Teil des amerikanischen Programms, die Ukraine durch den Kaukasus als neue Front des Drucks auf Russland und den Iran zu ersetzen, sondern wird auch mit Unterstützung der NATO und einiger pantürkistischer Strömungen verfolgt.

Der Iran hat jedoch von Beginn dieser Entwicklungen an seine Ablehnung auf höchster Ebene offen zum Ausdruck gebracht und sogar durch die Entsendung von Truppen an die Grenzen und die Durchführung abschreckender Manöver gezeigt, dass die Verteidigung der nationalen Sicherheit unsere rote Linie ist. Die Politik der „aktiven Prävention“ anstelle der „passiven Reaktion“ ist eine kluge Strategie, die die Islamische Republik Iran verfolgt hat.

Das heldenhafte Volk Aserbaidschans ist dasjenige, das den osmanischen Invasoren und zaristischen Russen entgegenstand, unter der Führung von Kommandanten wie Abbas Mirza, mit Unterstützung großer schiitischer Gelehrter wie des verstorbenen Seyyed Mohammad Mujahid und der Fatwa des Dschihad der Gelehrten gegen die Besatzung, ihr Land und ihren Glauben verteidigte. Auch in der Angelegenheit der Demokratischen Partei Aserbaidschans vereitelte das Volk der Region unter der Führung der Gelehrten und großen Autoritäten die koloniale Verschwörung und erlaubte den Russen und ihren Anhängern nicht, das iranische Territorium zu zerstückeln.

Auch heute versucht der Feind mit scheinbar wirtschaftlichen, aber tatsächlich sezessionistischen Plänen, in die geopolitische Tiefe des Iran einzudringen.

Doch das iranische Volk, inspiriert von den Lehren seiner großen Persönlichkeiten, insbesondere Scheich Safi al-Din Ardabili, hat sich diesen Verschwörungen widersetzt und wird sich widersetzen. So wie dieser göttliche Mystiker zu seiner Zeit die Spaltung bekämpfte, wird auch heute das iranische Volk mit Einheit, Wachsamkeit und Glauben die finsteren Pläne der Feinde zunichte machen.

Möge die Erinnerung an Scheich Safi al-Din gesegnet sein. Möge sein Weg weitergegangen werden.

Ali Akbar Velayati