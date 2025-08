Scharfes Statement von Ayatollah Sistani zu Israels Verbrechen in Gaza / Weit verbreitete Hungersnot erschüttert das Gewissen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – hat Seine Eminenz Großayatollah Sistani (möge sein Schatten währen) angesichts der anhaltenden Tötungen und Belagerung des unterdrückten palästinensischen Volkes im Gazastreifen eine scharfe Erklärung abgegeben, in der er vor einer humanitären Katastrophe in dieser Region warnte, die durch Hungersnot und Nahrungsmittelknappheit verursacht wird, und die islamischen Länder aufforderte, verantwortungsvoll und unverzüglich zu handeln, um dieser Situation ein Ende zu bereiten.

Der vollständige Text der persischen Übersetzung dieser Erklärung, die die tiefe Besorgnis der religiösen Autorität der schiitischen Welt über das Leiden der palästinensischen Zivilisten offenbart, lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Barmherzigsten, des Gnädigsten. Nach fast zwei Jahren ununterbrochener Tötungen und Zerstörungen, die zu Hunderttausenden von Märtyrern und Verwundeten sowie zur vollständigen Zerstörung von Städten und Wohnkomplexen geführt haben, leiden die unterdrückten palästinensischen Menschen im Gazastreifen in diesen Tagen unter extrem schwierigen Lebensbedingungen; insbesondere aufgrund des akuten Mangels an Nahrungsmitteln, der zu einer weit verbreiteten Hungersnot geführt hat – einer Hungersnot, die nicht einmal Kinder, Kranke und ältere Menschen verschont hat.

Obwohl von den Besatzungsmächten nichts als diese abscheuliche Brutalität im Rahmen ihrer kontinuierlichen Bemühungen zur Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land erwartet wird, wird erwartet, dass die Länder der Welt, insbesondere die arabischen und islamischen Länder, diese große humanitäre Katastrophe nicht zulassen, sondern ihre Anstrengungen zur Beendigung verdoppeln und ihre ganze Kraft einsetzen, um das Besatzungsregime und seine Unterstützer zu zwingen, die Lieferung von Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern an unschuldige Zivilisten so schnell wie möglich zu ermöglichen.

Die herzzerreißenden Szenen der weit verbreiteten Hungersnot in Gaza, die in den Medien verbreitet werden, lassen das Gewissen keines gerechten Menschen unberührt, so wie Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib über die Belästigung einer Frau in islamischen Ländern sagte: „Wenn ein Muslim an diesem Ereignis stirbt, ist er nicht zu tadeln, sondern verdient es in meinen Augen.“ (29. Muharram 1447 n. H.) entspricht (3. Mordad 1404 n. Chr.) Büro des Großayatollah Sistani (möge sein Schatten währen) Nadschaf Aschraf